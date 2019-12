Europarlementariërs op Malta: ‘Het vertrouwen in Malta is ernstig aangetast’

Als Sophie in ’t Veld de trappen afdaalt van Castille Palace, waar de premier van Malta kantoor houdt, kijkt ze zorgelijk. De ontmoeting met Joseph Muscat heeft de Nederlandse Europarlementariër niet gerustgesteld, zegt ze. In ’t Veld leidt een delegatie van het Europees Parlement, die is gekomen naar aanleiding van de regeringscrisis in Malta.

Die is ontstaan toen twee weken geleden het onderzoek naar de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia opeens een vlucht nam. De onderzoeksjournaliste, die in 2017 door een autobom om het leven kwam, wist grote corruptiezaken in Malta boven water te krijgen. Naaste medewerkers van de premier, onder wie stafchef Keith Schembri, worden in verband gebracht met de moord. Een zakenman met banden in de hoogste politieke kringen zit inmiddels vast.

Premier Muscat zit ondertussen nog op zijn plek en zal voor 12 januari zeker niet vertrekken. “Ik denk dat het een inschattingsfout is van Muscat om langer aan te blijven dan noodzakelijk, maar het is aan hem om die beslissing te verdedigen en om duidelijk te maken waarom hij denkt dat hij dit keer wel te vertrouwen is.”

Het gaat volgens In ’t Veld om meer dan het vertrouwen tussen Muscat en de Maltezen. “Dit is niet alleen iets tussen de premier en de bevolking, dit gaat ook over vertrouwen tussen Malta en de Europese Unie. Dat is ernstig aangetast.” In ’t Veld komt nauwelijks boven het geluid van een klein groepje demonstranten uit. Rijen dranghekken houden hen op afstand. “Rechtvaardigheid voor Daphne!” roepen ze.

In Malta mag de premier de politiecommissaris aanstellen

De Europarlementariërs willen met hun bezoek de druk opvoeren om het onderzoek naar de moord eerlijk te laten verlopen. Daartoe staat dinsdagmiddag ook een bezoek aan de politiecommissaris op het programma. Op hem is felle kritiek geuit, omdat hij lange tijd niet genoeg zou hebben gedaan om de moord op te lossen. Bovendien zou hij aan de leiband van Muscat lopen; in Malta mag de premier de politiecommissaris aanstellen. Het bezoek wordt een lange vergadering achter de gesloten luiken van het hoofdkantoor van politie.

“Commissaris word wakker. Sluit hem op!” roept een demonstrant naar het politiekantoor als de delegatie uiteindelijk het gietijzeren hek uitkomt. Of deze man de premier bedoelt of zijn stafchef Schembri – die vorige week na verhoor weer naar huis mocht – is onduidelijk.

Heeft In ’t Veld de politiecommissaris ook aan de tand gevoeld over Schembri’s vrijlating? “Natuurlijk zijn we daar bezorgd over”, zegt ze. “Dat iemand wiens naam in zoveel zaken naar boven komt en van wie je het idee hebt dat hij schuldig is aan heel ernstige misdaden nog vrij rondloopt, is heel moeilijk uit te ­leggen. Maar er is ook hard bewijs nodig.”

Helemaal ontevreden is ze desondanks niet. “Afgelopen weken is duidelijk vooruitgang geboekt in het onderzoek, ook Europol speelt daarin een actieve rol.” En dan stapt de delegatie in de bus die staat te wachten. Er staan nog veel meer gesprekken op de rol, onder meer met de familie van Caruana Galizia. Vandaag rondt de EU-delegatie haar bezoek af met een persconferentie.

Artikel 7 Om Malta onder druk te zetten om de moord eerlijk te onderzoeken, vroeg het Europees Parlement in maart aan de Europese Commissie om het proces te starten dat kan leiden tot een ‘artikel-7-procedure’. Uiterste consequentie daarvan kan zijn dat Malta het stemrecht bij de EU verliest. “Tot nu toe gaf de Commissie er geen gevolg aan”, zegt Europarlementariër Sophie in ’t Veld. “De nieuwe Commissie zei maandag misschien toch nog naar artikel 7 te kijken.”

