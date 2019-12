Europarlementariërs op Malta: ‘De waarheid over de vermoorde journalist moet naar buiten komen’

Als Sophie in ’t Veld het werkpaleis van de Maltese premier verlaat, dat op het hoogste punt van Valletta staat, kijkt ze zorgelijk. De ontmoeting met premier Joseph Muscat heeft de Nederlandse Europarlementariër niet gerustgesteld, zegt ze. In ’t Veld leidt een delegatie van het Europees Parlement die poolshoogte komt nemen van de regeringscrisis op Malta.

Die is ontstaan toen twee weken geleden het onderzoek naar de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia opeens een vlucht nam. De journaliste, die in 2017 door een autobom om het leven kwam, wist grote corruptiezaken boven water te krijgen. Naaste medewerkers van de premier worden nu in verband met de moord onderzocht, een zakenman met banden in de hoogste politieke kringen zit inmiddels achter tralies. Joseph Muscat zelf zit ondertussen nog op zijn plek en zal pas na 12 januari vertrekken. “Ik denk dat langer aanblijven dan noodzakelijk een inschattingsfout is van Muscat. Maar het is aan hem om die beslissing te verdedigen en duidelijk te maken waarom hij denkt dat hij dit keer wel te vertrouwen is.”

Stemrecht in de EU

En daarbij gaat het volgens In ’t Veld niet alleen om vertrouwen tussen Muscat en de Maltese bevolking.“Dit is niet alleen iets tussen de premier en de Maltese bevolking, maar dit gaat ook over vertrouwen tussen Malta en de Europese Unie. En dat is ernstig aangetast.”

In ’t Veld komt nauwelijks boven het geluid van een klein groepje demonstranten uit dat achter rijen dranghekken op afstand wordt gehouden. ‘Rechtvaardigheid voor Daphne’, roepen ze. “Ik kan verzekeren dat voor ons het allerbelangrijkste is dat het recht zal spreken en de waarheid naar buiten komt”, zegt In 't Veld.

Om ook in Brussel de druk op een eerlijk onderzoek naar de moord op te voeren heeft het Europees Parlement al in maart in een resolutie duidelijk gemaakt dat het wil dat de Europese Commissie een proces start dat kan leiden naar een artikel-7-procedure. Zo’n procedure zou uiteindelijk tot gevolg kunnen hebben dat Malta zijn stemrecht in de Europese Unie verliest.

“Tot nu toe gaf de Commissie geen gevolg aan ons verzoek. Maar gisteren heeft de nieuwe Commissie gezegd dat ze misschien toch naar artikel 7 zal kijken”, aldus In 't Veld. Als ik naar de resolutie van maart kijk en zie wat er in de tussentijd allemaal is gebeurd kan ik alleen maar zeggen dat de zaak sterker geworden is.”

Om een volledig beeld te krijgen van de stand van zaken rondom het moordonderzoek zal In ’t Veld vandaag nog veel gesprekken voeren; met de aanklager, de politiecommissaris maar ook met de familie van Daphne Caruana Galizia. “Kom”, maant In ‘t Veld de rest van haar delegatie naar het busje dat klaarstaat. “We moeten nu echt naar onze volgende vergadering.”

