EU-leiders ruziën over de juiste aanpak van de coronacrisis

Latex handschoenen

Het Europees Parlement was gisteren in speciale zitting bijeen voor stemmingen die noodzakelijk waren voor enkele coronanoodmaatregelen. ‘Bijeen’ is niet helemaal het goede woord, want de meeste parlementariërs stemden (voor het eerst in de geschiedenis) vanuit huis.

Er was brede steun voor een EU-noodfonds van 37 miljard euro, bedoeld voor de zwaarst getroffen sectoren. Ook stemden de parlementariërs voor een tijdelijke uitzondering op een regel voor luchtvaartmaatschappijen. Die dwong hen de afgelopen weken nagenoeg lege passagiersvliegtuigen in de lucht te houden, uit vrees voor verlies van landingsrechten. De uitzondering geldt tot 24 oktober.

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie was een van de weinigen die fysiek aanwezig waren in de plenaire vergaderzaal in Brussel. Zij keek met schaamte terug op de voorbije weken, toen de solidariteit tussen EU-landen onderling soms ver te zoeken was. “Toen Europa echt behoefte had aan een allen-voor-één-geest, gaven er te veel een alleen-voor-mij-antwoord”, aldus de met latexhandschoenen uitgeruste commissievoorzitter. “Toen Europa moest bewijzen dat dit niet alleen een mooi-weer-unie is, weigerden er aanvankelijk te veel hun paraplu te delen.”