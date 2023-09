Esther Ouwehand opzij geschoven door partijbestuur na felle kritiek van haar kant

Een al langer slepend conflict binnen de Partij voor de Dieren ligt op straat. Het partijbestuur besloot zaterdag Esther Ouwehand niet voor te dragen als lijsttrekker, volgens partijvoorzitter Ruud van der Velden omdat er ‘meerdere meldingen van mogelijke integriteitsschendingen’ over haar binnen zijn gekomen. Prominente leden en de jongerenorganisatie PINK scharen zich echter achter haar, en beschuldigen het partijbestuur ervan een interne ruzie op deze manier te willen beslechten.

In een verklaring laat het partijbestuur weten dat er meerdere integriteitsmeldingen binnen zouden zijn gekomen sinds het partijbestuur zich schaarde achter de ambitie van Ouwehand om bij de komende verkiezingen opnieuw lijsttrekker te willen zijn. Dat gebeurde in juli. Een externe commissie gaat onderzoek doen naar de beschuldigingen.

Verrast

Saillant is dat het hoofd voorlichting van de partij zaterdagmiddag van niets wist. Ook Kamerlid Christine Theunisse, die Ouwehand verving toen zij vorig jaar overspannen uitviel, werd verrast door het nieuws dat het bestuur van plan is iemand anders aan te wijzen als lijsttrekker.

Theunissen liet al snel weten achter Ouwehand te blijven staan. Ze noemt de verklaring van Van der Velde een ‘gotspe’ en beschuldigt het partijbestuur ervan Ouwehand ‘aan de kant te willen schuiven’ omdat ze een dag eerder in een brief aan het bestuur zorgen uitte over het gebrek aan professionalisering binnen de partij.

Ouwehand zelf vindt het ook moeilijk ‘het een los te zien van het ander’, schrijft ze in een verklaring. Daarin laat ze ook weten dat zij zich nog altijd voor de partij wil inzetten als lijsttrekker bij de verkiezingen van 22 november.

Die vertrouwelijke brief is in handen van Trouw. Ouwehand uit daarin haar zorgen over een partijbestuur ‘dat nog altijd onvoldoende besef heeft van de meest basale democratische verhoudingen’. Zo zou het bestuur van haar gevraagd hebben alle fractievoorzitters na de gemeenteraadsverkiezingen onder druk te zetten om in de oppositie te blijven zitten.

Ze noemt de manier waarop het partijbestuur met haar en de Tweede Kamer fractie omgaat ‘een niet te onderschatten factor’ in het veroorzaken van haar burn-out in 2022. Ze heeft het vertrek van een ‘kwaadsprekend en liegend’ vrouwelijke bestuurslid als voorwaarde gesteld voor het aanvaarden van het lijsttrekkerschap, net als inspraak in de samenstelling van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Die eisen wil het partijbestuur niet inwilligen.

Botsing

Volgens Ouwehand laat het bestuur zich te veel leiden door de oprichters van de Partij voor de Dieren, die in 2002 het levenslicht zag, en niet door de leden die nu actief zijn. Ouwehand nam in 2019 het partijleiderschap en fractievoorzitterschap over van Marianne Thieme. Zij was een van de oprichters van de partij. De twee vrouwen waren in 2010 eens in botsing geraakt toen bleek dat Ouwehand op een onverkiesbare plek stond op de lijst, tussenkomst van de leden was nodig om op de tweede plaats te belanden.

Onder Thieme is het imago van de partij veranderd. Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen bestuurt de PvdD mee in vier gemeenten, voor het eerst. In 2021 zei Ouwehand al eens dat zij klaar is voor regeringsdeelname. “De vraag is of anderen klaar zijn om te regeren met ons”, zei ze in een interview met Trouw. Het is een breuk met de stijl van Thieme, die zich verzette tegen wat ze ‘compromisme’ noemde.

De brief van Ouwehand is vrijdag niet alleen gedeeld met het partijbestuur maar ook met alle fractievoorzitters, afdelingsvoorzitters, de voorzitter van PINK en de Europarlementariër namens de partij. De Groningse fractievoorzitter Wesley Pechler kondigde dit weekend een motie van wantrouwen aan tegen het hele bestuur op het aanstaande ledencongres van 24 september. Ook het Zaanse raadslid Stella Marijn Pieterson sprak zich uit door op X te schrijven: ‘Partijbestuur graaft eigen graf met - at best - halve waarheden en te grote ego’s’.

Ook nu lijkt tussenkomst van de leden voor Ouwehand de enige manier om niet op een zijspoor te belanden. Zij kunnen zich op het ledencongres uitspreken over de lijsttrekker. De Partij voor de Dieren zit op dit moment met zes zetels in de Tweede Kamer, en staat op winst in de peilingen.

