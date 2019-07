Erop, eraf, erop, en nu toch mag Italië toch weer van het Europese strafbankje af

De Italiaanse regering kan onbezorgd op vakantie, als ze dat toch al niet van plan was. De Europese ministers van financiën, de ene met meer tandengeknars dan de andere, kunnen zich vinden in de beslissing om Italië voorlopig niet te straffen voor een vermeend laks financieel beleid.

De Europese Commissie oordeelde vorige week dat Rome genoeg toezeggingen heeft gedaan om een zogeheten buitensporig-tekortprocedure te ontlopen. Dat is al de tweede keer binnen een paar maanden.

CDA-minister Wopke Hoekstra was bij die eerste keer, eind vorig jaar, nog des duivels over de lankmoedigheid van de Europese Commissie. Dit keer is hij milder gestemd, zo bleek bij de laatste eurogroep-vergadering voor de zomerstilte.

Eigen cijfers

Vrijdag had Hoekstra al in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het voorlopige vrijpleiten van Italië weliswaar kan worden gezien als een ‘ruimhartige interpretatie’ van de begrotingsafspraken, maar dat er verder niet zoveel tegenin is te brengen.

“Wat positief is, is dat de commissie nu tenminste haar eigen cijfers heeft gebruikt, en niet die van de betrokken lidstaat”, aldus Hoekstra. “Bovendien is er nu transparantie, daar ontbrak het de vorige keer aan. Verder is er ook echt wel iets gebeurd: Italië heeft voor 7,6 miljard euro aan ombuigingen gepresenteerd.” Met die aangekondigde besparingen wist de Italiaanse coalitieregering, bestaande uit het rechts-populistische Lega en de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging, Brussel vorige week te overtuigen.

Begin vorige maand adviseerde de Europese Commissie nog om een strafprocedure tegen Italië te beginnen, vooral vanwege de staatsschuld. Die is, op de Griekse na, de hoogste van de hele eurozone en zou moeten dalen, maar door de eerdere versie van de begroting zou die juist blijven stijgen.

Goed nieuws

Die begroting is nu dus voor de tweede keer aangepast, alle retoriek van vicepremier Salvini ten spijt, dat zijn regering nooit zal buigen voor ‘dictaten’ uit Brussel.

De Portugese eurogroep-voorzitter Mario Centeno sprak van ‘goed nieuws uit Italië’. Er is nu meer bekend en de Italiaanse autoriteiten hebben nieuwe maatregelen genomen, twitterde hij. De Franse minister Bruno Le Maire sprak van een ‘goede beslissing’ van de Europese Commissie om Italië van het strafbankje af te halen.

Hoekstra behoort tot de groep ministers die zich zorgen blijft maken. “De grote vraag is: is dit genoeg, of staan we hier over een half jaar weer? Eerlijk gezegd denk ik dat niemand zijn hand ervoor in het vuur durft te steken dat dat niet het geval is.”

Alle EU-landen moeten voor half oktober hun begroting voor 2020 ter beoordeling in Brussel indienen. Dan zullen opnieuw alle schijnwerpers op de Italiaanse plannen zijn gericht.

Het is ook afwachten wat nieuwe Griekse regering doet Wat hebben 27 januari 2015 en 8 juli 2019 met elkaar gemeen? Op beide dagen was er in Brussel een eurogroep-vergadering (van de ministers van financiën van de eurozone) en in beide gevallen waren er daags ervoor Griekse parlementsverkiezingen geweest. De winst in 2015 van het radicaal-linkse Syriza was het startschot van een onrustig half jaar, waarin Griekenland bijna uit de eurozone viel. Zondag ging de centrum-rechtse partij Nieuwe Democratie met de zege strijken. Een verschil van dag en nacht, zou je zeggen, maar de reacties van de financiën-ministers waren bijna identiek aan die van 2015. Ze kunnen worden samengevat als ‘eerst maar eens afwachten of de nieuwe Griekse regering zich houdt aan eerder gemaakte afspraken’. Daarover bestonden al in de laatste maanden van de Syriza-regering enige zorgen. Zo zou de Griekse overheid elk jaar een zogeheten primair begrotingsoverschot (waarin de schuldverplichtingen niet meetellen) van 3,5 procent moeten halen, maar tal van partijen hebben dat doel tijdens de verkiezingscampagne ter discussie gesteld. “Dat wordt dus nog wel een kwestie bij het opstellen van het komende regeerakkoord”, aldus een hoge EU-functionaris.

