Eric Wiebes keert niet terug in demissionair kabinet, de toeslagenaffaire zat hem onder de huid

Eric Wiebes (57) kwam vrijdag tot de conclusie dat hij niet verder kan. De rest van het kabinet treedt af en gaat demissionair verder, maar hij vertrekt onmiddellijk als minister van economische zaken en klimaat. Hij voelt zich ernstig verantwoordelijk voor de kinderopvangtoeslagenaffaire, want hij was eerder, van februari 2014 tot oktober 2017, staatssecretaris van financiën. Cora van Nieuwenhuizen, minister van infrastructuur en waterstaat, neemt zijn taken waar en ondertussen zoekt de VVD een opvolger.

“Ik worstel al ruime tijd met die verantwoordelijkheid. Het is in mij gaan zitten. Ik kan het niet van mij afzetten”, zei Wiebes in een toelichting. Wiebes lag als staatssecretaris geregeld onder vuur, omdat hij de Belastingdienst te snel wilde veranderen en geen greep had op de organisatie. Net als bij zijn voorganger Frans Weekers (VVD) en zijn opvolger Menno Snel (D66) kwam informatie van ambtenaren niet bij hem terecht. Met hoog gespannen verwachtingen werd hij als consultant en slimme denker binnengehaald, maar van de reorganisatie van de Belastingdienst kwam niets terecht.

Wiebes moet zich nog verantwoorden voor de trage afhandeling van aardbevingsschade

In Rutte III was Wiebes verantwoordelijk voor het klimaat. Hij wist een klimaatakkoord te sluiten met allerlei maatschappelijke organisaties. Hij moest ook de gaswinning in Groningen afbouwen en het verstevigen en opknappen van beschadigde woningen in goede banen leiden. Over hoe hij dat deed, kreeg hij veel kritiek in de Kamer. Na de verkiezingen van 17 maart begint de parlementaire enquête naar de gaswinning. Daar zal Wiebes zich moeten verantwoorden voor de trage manier waarop door aardbevingen getroffen Groningse huiseigenaren worden geholpen.

Toch laat Wiebes een gat achter in het kabinet. Hij is nauw betrokken bij de bestrijding van de coronacrisis, vooral bij de samenstelling van de steunmaatregelen voor het bedrijfsleven. Samen met de ministers Wopke Hoekstra van financiën en Wouter Koolmees van sociale zaken praat hij iedere week met de werkgeversorganisaties en vakbonden over wat er moet gebeuren om bedrijven zo veel mogelijk door de crisis te slepen.

Premier Mark Rutte zei vrijdag over hem: “Wiebes bezit een bak creativiteit en is een unieke man”.

Lees ook:

De commissie wilde geen conclusies trekken, maar deed dat toch. En snoeihard

Informatie werd willens en wetens achtergehouden voor de rechter, de Tweede Kamer en de media. Hierdoor liet een oplossing veel langer op zich wachten.