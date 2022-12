Er zitten ‘gaten’ in het prijsplafond, maar toch moet het er van de Tweede Kamer komen

De schoonheidsprijs wint het energieplafond van het kabinet niet, daar is de voltallige Tweede Kamer het over eens. Maar, vinden vooral de coalitiepartijen en initiatiefnemers PvdA en GroenLinks: een beter alternatief voor de immense energiecompensatie is er niet. Zeker niet omdat het al op 1 januari moet ingaan en dus met stoom en kokend water door het parlement moet.

Volgens CDA-Kamerlid Henri Bontenbal is “ingecalculeerd dat er gaten in zitten”. Volgens hem had het kabinet eerder moeten beginnen met een regeling om een betere vorm te krijgen. Dat onderschrijft GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee: “De overheid is niet in staat gebleken zelf ordentelijk te compenseren. Het heeft commerciële partijen gevraagd dit op zich te nemen. Die gaan nu een dienst verlenen omdat het kabinet en de overheid falen.

‘Een hangmat’

Een deel van de oppositie vindt dat het kabinet beter werk had kunnen afleveren. Volgens SP-Kamerlid Renske Leijten biedt het kabinet energieleveranciers “een hangmat”, doordat de bedrijven miljarden subsidie krijgen, zonder dat daar vooraf voorwaarden aan worden gesteld. Bij staatssteun om de banken te redden, of aan KLM in de coronacrisis, wilde de overheid daar iets voor terug, zegt Leijten, aandelen bijvoorbeeld: “Het is bizar dat de overheid 23 miljard overmaakt zonder dat ze er iets voor terugkrijgt.”

Onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt komt met vergelijkbare kritiek. “Door deze subsidie over te maken aan energiebedrijven, wordt de sociale zekerheid geprivatiseerd. Ook het toezicht is in dit geval geprivatiseerd, door het bij een extern accountantsbureau neer te leggen.”

Ongelijke behandeling?

Omtzigt herhaalde de uitspraken die hij eerder deed in Trouw, dat hij verwacht dat burgers zaken zullen aanspannen op basis van artikel 1 van de Grondwet, omdat zij ongelijk behandeld worden. Ook vreest hij dat de Nederlandse economie door de immense compensatie in de problemen komt bij economische tegenwind. “Het begrotingstekort is nu boven de vijf procent. Dat kan niet eeuwig zo doorgaan.”

Verschillende partijen vrezen ook dat de overheid na volgend jaar veel minder kosten kan compenseren. GroenLinks en de ChristenUnie willen een ‘exitstrategie’ voor de regeling, om te voorkomen dat huishoudens ineens tegen een ‘muur’ van hoge tarieven op lopen. Ook CDA en D66 willen zo snel mogelijk een debat in de Kamer over welke vormen van steun in de toekomst nog mogelijk is.

Lage inkomens alsnog in de problemen

De initiatiefnemers van het plafond, PvdA en GroenLinks, roepen het kabinet ondertussen op om vooral méér te doen, omdat lage inkomensgroepen ook onder het prijsplafond soms nog in de problemen komen. Zo willen de linkse partijen dat het kabinet steun aanbiedt via een hoger minimumloon of een hogere zorgtoeslag.

Eerder op woensdag werd door berichtgeving van RTL Nieuws duidelijk dat een deel van de huishoudens mogelijk boven het prijsplafond zullen uitkomen, omdat het energieverbruik zowel vóór als na de afloop van het energiecontract wordt gemeten. Loopt het contract aan het eind van de winter af, dan bestaat de kans dat energiegebruikers dan de marktprijs voor hun energieverbruik moeten betalen, omdat zij in de voorgaande maanden boven het plafond zijn uitgekomen. Dat kunnen zij niet compenseren, wanneer zij de rest van het jaar minder verbruiken.

PVV-Kamerlid Alexander Kops spreekt van ‘oplichting’, andere Kamerleden vragen zich af of dit echt niet makkelijker en eerlijker kan. Omtzigt wijst erop dat vijf van de zes huishoudens een ‘slimme’ gasmeter hebben. “Die kun je toch precies op middernacht op oudjaarsavond opnemen en het jaar erop opnieuw?” VVD-Kamerlid Silvio Erkens vraagt het kabinet om aan het eind van het jaar een definitieve afrekening te doen.

Volgens Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt is het plan voor het energieplafond in strijd met de Grondwet. Het discrimineert namelijk huishoudens met een bepaalde energieaansluiting.