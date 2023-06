Er zijn veel meer jongvolwassen toeslagenkinderen overleden dan eerder gemeld, zegt de staatssecretaris opeens

In totaal zijn er naar schatting de afgelopen jaren 469 kinderen van toeslagenouders overleden. Het merendeel van deze kinderen, naar schatting 256, was bij overlijden ouder dan 18 jaar. Deze mededeling deed staatssecretaris Aukje de Vries (toeslagen) onverwacht tijdens het Kamerdebat over de herstelwet toeslagenaffaire. Het aantal overlijdens onder jongvolwassen kinderen van toeslagenouders is daarmee volgens De Vries veel hoger dan de 60 overlijdens die eerder aan de Tweede Kamer zijn gemeld.

De Kamerleden reageerden geshockeerd en zeer emotioneel op dit bericht. VVD-Kamerlid Mariëlle Paul kon zelfs even niet meer uit haar woorden komen. De Vries erkende zelf ook zeer verbaasd te zijn dat er plotseling zoveel meer jongvolwassenen zijn overleden, en zei heel goed de ‘beladenheid’ van dit onderwerp en de ‘emotionele reactie’ van Kamerleden te begrijpen.

Aantal ‘extreem hoog’

Waarom het er plots zoveel meer zijn, en waarom ze volwassen kinderen van toeslagenouders zijn overleden, daar wil de Kamer nu alles over weten. Er ligt bij het CBS al een verzoek tot een diepgaand onderzoek naar de toeslagenouders, ook vanwege de vele uithuisplaatsingen. Kamerlid Pieter Omtzigt toonde zich geschokt. Hij stelde als statisticus wel te kunnen zeggen dat dit aantal overleden meerderjarigen ‘extreem hoog’ is. “We weten dat er relatief veel kinderen in het eerste levensjaar overlijden, maar dat geldt niet voor kinderen van 18 jaar en ouder.” Omtzigt wil weten of het aantal nu klopt, en of er ook iets over de doodsoorzaak bekend is van deze jongeren.

Volgens de staatssecretaris is elk antwoord ‘pijnlijk’ als het over overleden mensen gaat, zeker als het kinderen betreft. Ze gaat de Kamer nader informeren per brief.

Kamer twijfelt over nieuwe regelingen

Het debat in de Kamer was al ongemakkelijk, omdat er veel ongemak en twijfel bestaat of de regelingen voor ex-partners en nabestaanden van toeslagenouders wel goed werken. Ook deze groepen is compensatie beloofd. Zo krijgen ex-partners van de toeslagenouders 10.000 euro, waardoor ouders die bij elkaar zijn gebleven zich benadeeld kunnen voelen. De Kamerleden vrezen ook dat er weer nieuwe schrijnende situaties ontstaan. Ze wijzen daarnaast op het risico van ongelijke behandeling en de hoge uitvoeringskosten.

Ook de Raad van State heeft eerder harde kritiek op de plannen geuit, omdat door deze nieuwe regelingen de moeizaam lopende hersteloperatie nog verder zal kunnen vertragen. Gedupeerde ouders moeten wellicht nog langer wachten.

