Er leeft nog behoorlijk wat scepsis in de Kamer over een doorstart van de oude coalitie

De kabinetsformatie mag een doorbraak hebben beleefd, in de Tweede Kamer is de stemming nog uitgesproken mat. Van de vier partijen die gaan onderhandelen over een nieuw kabinet klinkt alleen de VVD echt enthousiast.

“Ik zie vier partijen die ongelooflijk ambitieus zijn om de grote problemen in het land aan te pakken”, aldus VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans. “Ik zie heel veel energie.” In een debat in de Tweede Kamer over de kabinetsformatie stond zij op dinsdag soms tegen de klippen op de stemming erin te houden. Hermans belooft ook over het veranderen van de bestuurscultuur veel “ambitie” van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Terughoudend

Veel terughoudender klinken nog de drie andere partijen. D66-fractievoorzitter Sigrid Kaag onderstreept enerzijds dat het D66 ‘menens’ is om de onderhandelingen te laten slagen. “Maar of het kabinet er gaat komen, weet ik niet zeker”, beklemtoonde zij dinsdag tussendoor steeds opnieuw. Ook het CDA blijft voorzichtig van toon. Die fractie gaat meedoen aan onderhandelen “omdat níet meedoen de zaak nog ingewikkelder zou maken”, aldus Wopke Hoekstra. Hij legde en passant de wens op tafel dat boeren ‘perspectief’ moeten houden als er besluiten vallen over stikstof.

In een debat met informateur Johan Remkes was al te zien en te horen wat een nieuwe coalitie kan verwachten aan kritiek en scepsis vanuit de oppositie. GroenLinks voorspelt nu al dat een nieuwe coalitie een kort leven beschoren is. Fractievoorzitter Jesse Klaver voorziet dat een nieuw kabinet binnen de kortste keren valt over medische ethiek. “Ik wil geen kabinetscrisis na een formatie die al zeven maanden heeft geduurd.”

Bij de PvdA is al een streep gezet onder de kabinetsformatie. De fractie begint met oppositie voeren buiten de formatie om. In de Eerste Kamer dreigt de PvdA deze herfst de woonbegroting weg te stemmen. De PvdA kan via de Eerste Kamer flink druk zetten op de coalitie, omdat de huidige coalitie daar zes zetels tekort komt. Ook komt de PvdA vast met een eigen wet over een gevoelig onderwerp binnen de kabinetsformatie, de vrijheid van onderwijs.

Bestuurlijke vernieuwing

Luid klinkt de kritiek bij de brede oppositie dat de oude coalitie van Rutte-III ongeschikt is om de toeslagenaffaire op te lossen of voor echte bestuurlijke vernieuwing te zorgen. “Het oude kabinet heeft slechts 45 gedupeerde ouders geholpen”, hoonde Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. “De zeven concrete beloftes aan de Tweede Kamer over een andere bestuurscultuur, zijn niet nagekomen.” Bij de Partij voor de Dieren vroeg Esther Ouwehand zich af hoe de coalitie door denkt te starten zonder dat er eerst grondige reflectie is geweest op het schenden van grondbeginselen van de rechtsstaat in bijvoorbeeld de toeslagenaffaire.

De Tweede Kamer debatteerde uiteindelijk nauwelijks met de informateur zelf. De belangstelling voor het proces van de formatie in de Tweede Kamer lijkt bij veel fracties tot een dieptepunt gezakt. D66-leider Sigrid Kaag was nog even het middelpunt. Zij kreeg geen vragen over het besluit van D66 om alsnog met de oude coalitiegenoten ChristenUnie en CDA te gaan onderhandelen. PVV en SP wilden vooral nog veel details horen over beschuldigingen die D66 had verspreid over het aantal borrels dat informateur Johan Remkes zou hebben gedronken. D66-leider Sigrid Kaag bood er dinsdag in het openbaar haar excuses voor aan.

Remkes en Koolmees informateur VVD’er Johan Remkes gaat door als informateur en krijgt D66’er minister Wouter Koolmees aan zijn zijde, heeft de Tweede Kamer besloten. Koolmees zal er zijn werk als minister van sociale zaken voor neerleggen. Daarmee verliest het kabinet opnieuw een bewindspersoon. De VVD’er en D66’er zijn oude rotten in de Haagse politiek. VVD’er Johan Remkes was de afgelopen weken al informateur. Onder zijn druk kwam er beweging in de formatie. Remkes is ook nog troubleshooter in Limburg als waarnemend commissaris van de koning. Hij was eerder voor de VVD minister en burgemeester van Den Haag. Wouter Koolmees zat bij de vorige kabinetsformatie voor D66 aan tafel als een van de onderhandelaars. Bij de huidige kabinetsformatie was hij korte tijd verkenner. Koolmees hoort al jaren tot de top van de partij en geldt in politiek Den Haag als een verbindende figuur. Na de formatie stapt hij uit de politiek, maakte hij dinsdag officieel bekend.

