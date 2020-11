Er komt een algeheel vuurwerkverbod, maar vooralsnog alleen tijdens deze jaarwisseling

Het kabinet wil dit jaar een algeheel verbod op het kopen en afsteken van vuurwerk. Met deze maatregel moeten de overbelaste hulpverleners en ziekenhuizen in de coronapandemie worden geholpen. Dat bevestigen bronnen rond het kabinet. De regering praat dinsdag over eventuele compensatie voor de sector. Vrijdag wordt een definitief besluit verwacht.

De discussie over het aan banden leggen van vuurwerk speelt al jaren in Den Haag, maar de coronacrisis heeft de kwestie in stroomversnelling gebracht. GroenLinks en Partij voor de Dieren vinden dat zorgverleners juist dit jaar niet mogen worden belast met vuurwerkslachtoffers op de eerste hulp.

Het kabinet deelt die zorgen. “We hebben goed geluisterd naar wat er uit alle geledingen uit de maatschappij is gekomen”, zei minister Ferd Grapperhaus (justitie) maandag. Onderdeel van een vuurwerkverbod moet zijn dat er tegelijkertijd een steunpakket voor de sector komt. Er is dit jaar immers al voor 60 à 70 miljoen euro aan vuurwerk aangeschaft. Ook moet nog duidelijk worden hoe de maatregel gehandhaafd kan worden.

Eenmalig

De zorgmedewerkers vragen al langere tijd om een algeheel vuurwerkverbod. Ook de politie heeft zich dit jaar bij deze oproep aangesloten en diverse burgemeesters hebben al zelfstandig een vuurwerkverbod in hun gemeente afgekondigd. Zo is het afsteken in Rotterdam, Soest en Gennep al verboden.

Het kabinet zal nadrukkelijk tot een eenmalige landelijke maatregel besluiten, juist om de druk op de zorg- en hulpverleners tijdens deze coronapandemie te verminderen. Dit verbod zegt nog niets over de volgende jaarwisselingen.

Volgens de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, tevens voorzitter van het Veiligheidsberaad, is het wenselijk om nu een landelijk verbod af te kondigen, juist om te voorkomen dat burgers naar andere gemeenten gaan waar nog wel vuurwerk mag worden afgestoken. Bruls: “Het wordt een wat ongewisse jaarwisseling. Niemand weet natuurlijk precies waar we tegen die tijd staan. Maar deze maatregelen zouden wel helpen om wat meer rust te geven.”

De VVD keerde zich eerst tegen zo’n verbod, omdat daarmee het laatste pleziertje voor mensen zou worden afgepakt. Nu zal de partij er toch mee instemmen. “Vanwege de belasting van de zorg en de politie”, aldus VVD-Kamerlid Erik Ziengs. Wel willen de liberalen dat de al gedane investeringen van vuurwerkverkopers worden vergoed door de overheid. Onduidelijk is nog wat het kabinet vervolgens voor straf gaat uitdelen aan mensen die nog wel vuurwerk afsteken. Ook daarover moet nog een besluit worden genomen.

