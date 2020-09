Er dreigt een politieke strijd te ontstaan over het ‘Wopke-Wiebesfonds’

Met een nieuw ‘Nationaal groeifonds’ wil het kabinet ‘duurzame economische groei’ stimuleren. Maar over hoe dat gestalte krijgt, dreigt een politieke strijd. De ministers Wopke Hoekstra (financiën) en Eric Wiebes (economische zaken) proberen die te vermijden door een onafhankelijke commissie naar de aanvragen voor geld voor projecten te laten kijken. De kans is groot dat politieke partijen toch hun ideeën willen realiseren via de 20 miljard euro die straks klaar liggen voor het investeringsfonds, dat in de Haagse wandelgangen het ‘Wopke-Wiebesfonds’ heet.

Het kabinet hoopt op brede steun in de Tweede en Eerste Kamer, maar de eerste reacties aan linkerzijde van het parlement zijn kritisch. De PvdA vindt het kabinet te traag. Partijleider Lodewijk Asscher: “Het Groeifonds dreigt een Wachtfonds te worden. Maar we moeten nu de werkloosheid bestrijden en investeren in banen, woningbouw, onderwijs en openbaar vervoer.” Ook GroenLinks heeft bezwaren. Er is te weinig aandacht voor investeringen in duurzaamheid, vindt Jesse Klaver, fractievoorzitter in de Tweede Kamer. “We bevinden ons in een klimaatcrisis. Alle inspanningen moeten worden gericht op de omschakeling van de oude naar de nieuwe economie.”

Hoekstra en Wiebes presenteerden het ‘Nationaal Groeifonds’ maandag in het wetenschapsmuseum Nemo in Amsterdam. Bedrijven, universiteiten, gemeenten en provincies kunnen aanvragen indienen voor investeringen in kennis, infrastructuur en onderzoek en innovatie. Het geld dat de rijksoverheid op tafel legt, moet ‘bijdragen aan het verdienvermogen van de Nederlandse economie en aan duurzame groei’ op korte en vooral op langere termijn.

Dijkgraaf, Dijsselbloem en prins Constantijn beslissen mee

De twee ministers memoreerden bij de presentatie dat investeren een breed gedragen wens is van diverse politieke partijen. In de Tweede Kamer heeft het kabinet de helft van de zetels en in de Eerste Kamer een minderheid. Er is daarom ten minste één oppositiepartij nodig om het plan naar de eindstreep te brengen. Klimaatverandering en duurzaamheid zijn criteria bij de beoordeling van investeringen, maar GroenLinks zal er nog een schepje bovenop willen en ook de PvdA zal extra wensen naar voren brengen. Aan de rechterkant kan het kabinet in de Eerste Kamer steun halen bij Forum voor Democratie of de Groep Otten, maar de vraag is dit politiek wenselijk is bij een fonds dat bedoeld is voor de lange termijn.

Het kabinet opperde het idee van een investeringsfonds een jaar geleden al. Toen groeide de economie nog en had het coronavirus nog niet toegeslagen. Het idee was dat vooral de klimaatverandering vraagt om een andere economie en dat de overheid daarin moet sturen. Terwijl de economie verandert, moet de groei op peil blijven om voldoende geld in kas te hebben voor de kosten van publieke voorzieningen zoals de zorg en de AOW. Dat idee blijft overeind, zei Wiebes maandag, maar sinds de coronacrisis is stimuleringbeleid extra gewenst om de economie er weer bovenop te helpen. Wiebes: “We investeren ons de crisis uit.” Projecten die geld krijgen, hoeven dat niet terug te betalen. De investering levert geld op door de toekomstige groei van de economie. Uiteindelijk leidt dat ook weer tot meer belastinginkomsten bij de overheid.

Het kabinet selecteerde nog geen projecten om in te investeren. De commissie met onafhankelijke experts moet volgens Wiebes en Hoekstra de vrije hand hebben om te adviseren welke projecten bijdragen aan het ‘duurzame verdienvermogen’ van Nederland. Daarna beslist het kabinet over de investering. In de commissie zitten onder anderen Robbert Dijkgraaf, wetenschapper in Princeton (VS), Feike Sijbesma, voormalig directeur DSM en prins Constantijn, vanwege zijn kennis van beginnende ondernemingen, en oud-minister Jeroen Dijsselbloem.

Nog deze kabinetsperiode, het komende half jaar, moeten de eerste projecten beginnen. Het kabinet regelt de financiering in de begroting die volgende week, op Prinsjesdag, wordt gepresenteerd. Volgend jaar is er 4 miljard euro beschikbaar. Hoekstra leent dat geld op de kapitaalmarkt tegen een negatieve rente. Aanvankelijk was het kabinet van plan om 100 miljard euro te investeren voor ongeveer dertig jaar. De economische situatie is te onzeker om dergelijke bedragen voor de lange termijn uit te geven, zei Hoekstra maandag. Het bedrag is verlaagd naar 20 miljard voor vijf jaar en het volgende kabinet kan na de verkiezingen van maart 2021 beslissen over nieuwe investeringen. Hoekstra en Wiebes vinden voortzetting van het Nationaal groeifonds, na de eerste termijn van vijf jaar, een goed idee.

