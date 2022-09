Energiebedrijven sceptisch over plannen Europese Commissie

Eneco en Vattenfall waren woensdag door de Tweede Kamer uitgenodigd om te praten over de energiecrisis en de armoede die daardoor bij veel huishoudens ontstaat. De genodigden, waaronder ook budgetinstelling Nibud en de gemeenten, maken zich grote zorgen over de aanstaande winter en de financiële gevolgen voor veel Nederlanders.

Directeur energietransitie Ron Wit van Eneco zegt dat hij niet tegen een solidariteitsheffing is op bedrijfsniveau. Maar als die voor de hele sector gaat gelden, dan kan zijn bedrijf in de problemen komen. Eneco heeft veel langjarige contracten, voor bijvoorbeeld windparken. Die zijn tegen een veel lager tarief afgesloten dan de huidige energieprijzen. “En wij kopen in tegen een heel beperkte marge. Daar zit nauwelijks overwinst op.” Die winst staat bovendien onder druk, doordat veel klanten hun rekeningen niet kunnen betalen.

Shit over de schutting

De Europese Commissie vroeg de lidstaten deze week om een vorm van een solidariteitsheffing in te voeren. Wit is niet te spreken over die handelswijze. “Wij krijgen de shit over de schutting geworpen van de Commissie en in een maand tijd moet een lidstaat een regeling bedenken die op 1 december ingaat. Wij denken dat dit tot ongelukken gaat leiden.”

Bram Drewes van Vattenfall voelt wel voor een vast laag tarief bij laag verbruik. Voor consumenten of bedrijven die daarboven komen, gaat dan een hogere prijs gelden. Vattenfall kan dat volgens hem bovendien snel inregelen. De energiebedrijven en energievergelijker gaslicht.com zijn ook te spreken over belastingmaatregelen, zoals een verlaging van de btw, omdat die ook snel effect hebben op de prijzen.

Verwijten

Normaal gesproken zijn hoorzittingen zoals die van woensdag vooral bedoeld om de Kamer te informeren voor een belangrijk besluit of debat. Het gesprek kreeg soms trekken van een debat. Renske Leijten (SP) verweet de bedrijven dat zij vooral wachten op de overheid voor zij zelf maatregelen nemen. En Alexander Kops (PVV) vroeg zich af hoe de smalle marges waarvan Eneco spreekt te rijmen zijn met de berichten van eerder dit jaar dat het bedrijf een recordwinst boekte.

