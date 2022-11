Energiebedrijven klaar voor prijsplafond, mits de overheid steun biedt

Aan empathie geen gebrek, donderdagochtend in de Tweede Kamer. De hoogste bazen van drie energiebedrijven kwamen er vertellen dat ze hard werken om het prijsplafond voor huishoudens mogelijk te maken. “In deze crisis is het belangrijk om schouder aan schouder te staan, zodat we met een goede oplossing komen voor huishoudens die het nodig hebben”, zei As Tempelman, de ceo van Eneco.

“Het is van groot belang dat er voor onze klanten verlichting komt”, vulde algemeen directeur Coen de Ruiter van Greenchoice aan. “Iedereen moet bijspringen om de dramatische impact van hoge energierekeningen te beperken”, zei ceo Resi Becker van Essent.

De energiebedrijven zien als geen ander dat huishoudens geraakt worden door de hoge energieprijzen. “Onze medewerkers helpen iedere dag klanten die moeite hebben om hun energierekening te betalen. We stellen bijvoorbeeld de rekeningen naar beneden bij”, zei Becker van Essent. Als er niets gebeurt zal het rondom dit onderwerp nog lang ‘onrustig’ blijven, verwacht ze.

Miljoenen huishoudens in problemen

Mogelijk kunnen 2,5 miljoen huishoudens financieel in de problemen komen door de hoge energieprijs, aldus Becker. De energiebedrijven zeggen hard te werken om het energieplafond mogelijk te maken, zodat de kostenstijging beperkt blijft. Onder het prijsplafond betalen huishoudens een maximumbedrag voor elektriciteit en gas. Met name de aanpassing van ICT-systemen is voor de energiebedrijven een grote opgave.

Wat het extra lastig maakt, is dat het kabinet voor een complex systeem heeft gekozen. Het prijsplafond geldt alleen voor de eerste 1200 kubieke meter gas en de eerste 2900 kilowattuur elektriciteit per jaar. Voor alle energie die huishoudens meer gebruiken, zullen ze de marktprijs moeten betalen. Zo wil de overheid energiebesparing stimuleren. “Voor de verbouwing van onze ICT-systemen hebben we veel externen moeten inhuren en dat kost veel geld”, zei Tempelman.

En dan ben je snel bij de splijtzwam deze ochtend. De energiebedrijven vinden eigenlijk dat ze een bedankje verdienen. Feitelijk helpen zij de overheid om de burgers te helpen. De energiebedrijven vinden dat ze volledig gecompenseerd mogen worden.

In de huidige opzet zal dat ook gebeuren. De energiebedrijven krijgen dan het volledige verschil vergoed tussen het prijsplafond – het maximumbedrag dat ze hun klanten in rekening mogen brengen – en de prijs die consumenten in een vrije markt hadden moeten betalen. Deze opstelling leidt tot wrevel in de Tweede Kamer. Zij vrezen dat de compensatie als ‘winst’ bij de energiebedrijven blijft hangen.

Vrees voor overwinst

De vrees voor overwinst, vindt geen gehoor bij de energiebedrijven. Ze storten het bedrag dat ze van de Rijksoverheid ontvangen een-op-een door aan de burger, stellen ze. Ze zullen na afloop transparantie bieden, zodat iedereen kan controleren dat er geen euro is blijven hangen bij de energiebedrijven. “We willen ook dat er niet 1 euro van de subsidie bij ons overblijft. Dat moet naar de klant”, zegt Tempelman. Iets later gevolgd door de zin “Geen winst maken op klanten in crisistijd”.

Op voorhand had branchevereniging Energie-Nederland in een position paper al uitgelegd waarom van overwinsten geen sprake zal zijn. De ‘winst’ die energiebedrijven maken, bedraagt slechts een zeer klein deel van de energierekening. Meer dan de helft van de energierekening wordt bepaald door de inkoopkosten. Daarna volgen nog de heffingen en belastingen die de overheid in rekening brengt en de transportkosten.

Gemiddeld gaat er slechts 5 procent naar het bedrijf, beweren de energieconcerns. Geld dat nodig is om de verduurzaming te betalen en het bedrijf te runnen: van klantenservice, tot ICT en onderhoud. En ja, ook de ‘marge’ is daar een onderdeel van. Maar dat is dus maar een heel klein deel van de omzet, benadrukten de drie energiebedrijven donderdagochtend.

Het is de vraag of het de Tweede Kamerleden overtuigt. Donderdagmiddag debatteren ze over het prijsplafond. Aan het begin van de hoorzitting had Tempelman benadrukt dat de energiebedrijven klaar zijn voor het prijsplafond. Als de Tweede Kamer niets meer wijzigt aan de plannen, kan dat vanaf 1 januari 2023 gewoon ingevoerd worden.

“Gaat u de regeling uitvoeren als er nog iets wijzigt?”, vroeg SP-Kamerlid Renske Leijten daarom. Er kwam geen helder antwoord. “Het wordt heel krap”, zei De Ruiter van Greenchoice. “We zijn enorm blij met de steun die de overheid gaat bieden aan huishoudens”, zei Tempelman. “Het zou spijtig zijn als er wijzigingen komen die leiden tot een situatie waarin we die steun aan huishoudens niet kunnen bieden.”

Lees ook:

Wie profiteert het meest van het prijsplafond en hoeveel?

In november gaat iedereen minder betalen voor gas en stroom. In januari volgt het prijsplafond dat het kabinet instelt. Hoe pakt dat uit? Zes vragen.