En zo versplintert de Tweede Kamer verder en verder

Liefst achttien fracties telt de Tweede Kamer op dit moment, wat al een absoluut record is. Met de afsplitsing van Pieter Omtzigt van het CDA zal dat aantal op negentien komen.

Maar zover is dat nog niet. Omtzigt heeft zich op 25 mei officieel ziek gemeld bij Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer. Volgens het reglement wordt het Kamerlid dan in ieder geval voor zestien weken vervangen. Sindsdien is Henri Bontenbal tijdelijk Kamerlid namens het CDA.

Op z'n vroegst half september kan Omtzigt zijn Kamerzetel weer innemen, tenzij hij langer moet herstellen van zijn burn-out en zijn ziekteverlof met opnieuw zestien weken verlengt. Maar of het nu vlak voor Prinsjesdag is, of pas tegen de Kerst: als hij terug wil naar de Kamer, dan is die zetel weer voor hem. De Kamer zal dan de groep-Omtzigt rijker zijn. Het staat andere (CDA-)Kamerleden overigens vrij om zich vanaf dat moment bij hem aan te sluiten.

Negentien fracties betekent een ongekende versplintering in de Kamer. De verkiezingen vonden nog geen drie maanden geleden plaats en dit is al het derde conflict binnen een politieke partij. Een maand geleden scheurde de fractie van Forum voor Democratie in tweeën, waardoor er nu ook een groep-Van Haga bestaat. En Liane den Haan presteerde het om als eenpersoonsfractie een conflict te krijgen met haar moederpartij 50Plus. Daardoor zit ze tegenwoordig in de Kamer als fractie-Den Haan, en niet meer als fractie namens 50Plus.

et volk wil tegenmacht, het volk krijgt tegenmacht. Hoewel de situatie inmiddels wel een beetje uit de hand begint te lopen. Nooit eerder was de versplintering van het politieke landschap zo zichtbaar.