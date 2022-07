En weer loopt het experiment met legaal geteelde wiet vertraging op

Al in 2021 had legaal geteelde wiet op het menu moeten staan van coffeeshops, maar dat werd eind 2022. In maart bleek dat het experiment niet eerder dan in het voorjaar van 2023 kan beginnen. Nog niet alle telers en gemeenten zijn er klaar voor en het huidige kabinet besloot ook dat er een elfde stad moet worden gevonden die mee wil doen.

Het is niet slim om die gemeenten en telers die al wel klaarstaan, alvast te laten beginnen. Dat zou het lastig maken goed te onderzoeken wat de effecten zijn van het experiment met ‘staatswiet’, maakten de wetenschappers die dat onderzoek gaan doen de Tweede Kamer dinsdag duidelijk.

Het effect van legale wiet

Het experiment met legaal geteelde wiet werd al in 2017 aangekondigd. Een aantal gemeenten en telers kan niet wachten om te beginnen. Maar als ze dat zouden doen, wordt het lastig om de komende jaren het effect van de legale wiet te zien, zei Stijn Hoorens van onderzoeksbureau Rand Europe tegen de Kamer.

Hij, en zijn mede-onderzoekers Margriet van Laar (Trimbos Instituut) en Ralph Mennes (Breuer&Intraval) brandden zich niet aan politieke uitspraken maar benadrukten wel dat het ‘vanuit onderzoeksperspectief’ niet handig is als coffeeshops in verschillende gemeenten op verschillende momenten gereguleerde wiet gaan verkopen.

Op dit moment wordt de verkoop van wiet in coffeeshops weliswaar gedoogd, maar het telen en verkopen van hennep en hasjiesj is illegaal. In de praktijk betekent dit dat wat illegaal de achterdeur in komt, en min of meer legaal de voordeur uit gaat. De hoop is dat wanneer aangewezen telers legaal kunnen leveren aan coffeeshops, criminelen buitenspel komen te staan.

Nog een grote stad

Acht telers zijn nu aangewezen. Zij zij bezig met het opzetten van hun bedrijf, schreven de ministers Ernst Kuipers (volksgezondheid) en Dilan Yesilgöz (justitie) in maart aan de Kamer. Zij lopen onder meer tegen het probleem aan dat banken hen geen rekening willen geven omdat die vrezen de wet te overtreden. Banken mogen witwassen niet faciliteren.

Daar komt bij dat de huidige coalitie heeft afgesproken om het wietexperiment uit te breiden met een grote stad. De tien gemeenten die nu meedoen zijn allemaal gemeenten met middelgrote steden, de huidige coalitie zou graag Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Utrecht mee zien doen. Daarover is het kabinet in gesprek met de vier grote steden.

