Emotionele bijeenkomst verandert niets aan besluit CU Flevoland: coalitie met PVV ‘gaat gewoon door’

Na een verhitte ledenvergadering van bijna drie uur, ligt voor de ChristenUnie in Flevoland de weg open naar samenwerking met de PVV. Hoewel een kleine meerderheid van de aanwezigen op een besloten vergadering in Almere ‘teleurstelling’ uitsprak over de aangekondigde coalitie, houdt de provinciale fractievoorzitter Harold Hofstra voet bij stuk.

Dat wordt hem niet door iedereen in dank afgenomen. Al sinds de Flevolandse verkenners in april op basis van de Statenverkiezingen een coalitie adviseerden van BBB, VVD, SGP, CU en de PVV, krijgt de provinciale ChristenUnie-afdeling veel kritiek.

Volgens diverse prominente leden kan van samenwerking met de PVV simpelweg nooit sprake zijn – zowel landelijk als in de provincie. Ook partijvoorzitter Ankie van Tatenhove, partijleider Mirjam Bikker, kabinetsleden van de ChristenUnie en jongerenpartij Perspectief spraken hun ongenoegen uit.

CU-man in hart en nieren

Maar fractievoorzitter Hofstra, die aan de onderhandelingen in Flevoland deelnam, gaf niet toe. Op een ‘algemene ledenvergadering’ deden provinciale CU’ers dinsdag nog een laatste poging de gewraakte coalitie tegen te houden.

Journalisten waren niet welkom op de bijeenkomst, maar volgens aanwezigen werd binnen ‘emotioneel gediscussieerd’ over samenwerking met de PVV. Daarbij vielen regelmatig onvertogen woorden. CU-leden noemden de PVV een ‘onbetrouwbare partner’ waarmee je ‘geen stabiel beleid’ kunt voeren. Bovendien zou die partij lijnrecht ingaan tegen de grondbeginselen van de ChristenUnie, waarin staat dat ieder mens gelijk behandeld moet worden.

Eén lid vroeg Hofstra zelfs zijn partijlidmaatschap op te zeggen, omdat hij het partijbelang niet zou dienen door met de PVV in zee te gaan. Van zulke verwijten wilde de provinciale voorman echter niet weten. Volgens meerdere aanwezigen zou hij hebben gezegd dat hij “een ChristenUnie-man in hart en nieren” is die “staat voor de partij”.

Afgezwakte motie

Naast alle kritiek, kreeg Hofstra op de bijeenkomst ook opvallend veel steun van zijn achterban, en werd waardering uitgesproken voor zijn inzet bij de onderhandelingen. Op het coalitieakkoord dat de vijf deelnemende partijen onlangs presenteerden, zou geen kritiek zijn gekomen.

Een aangekondigde motie van treurnis werd dinsdagavond zelfs nog iets afgezwakt: in de gewijzigde versie staat slechts dat ‘een deel van de leden teleurgesteld is’ in de fractie.

Bovendien kreeg die afgeslankte variant weliswaar een meerderheid van stemmen, maar werd de motie toch minder ruimhartig gesteund dan vooraf verwacht: 33 leden waren voor, 25 tegen. Vier aanwezige bestuursleden onthielden zich van de stemming, maar staan ook achter de aangekondigde coalitie.

Geen wantrouwen

Na afloop sprak Hofstra van ‘een heel goede avond’ waarin ‘goed met elkaar gesproken’ was. “Er is geen enkele vorm van wantrouwen uitgesproken naar mij, de fractie of het bestuur”, aldus de CU-voorman. “Een deel van de leden heeft oprechte zorgen en wil graag in gesprek blijven. Dat gaan we doen.”

Is de kous daarmee af? Voor de coalitie in Flevoland wel – die ‘gaat gewoon door’, zegt Hofstra. Hij hoopt gedeputeerde te worden, net als de afgelopen vier jaar. Binnen de ChristenUnie lijkt het laatste woord over de kwestie echter niet gezegd: diverse leden willen op een volgend partijcongres een ‘fundamenteel gesprek’ over samenwerking met partijen als PVV en FvD.

Lees ook:

Commentaar: Een pijnlijke misstap van de ChristenUnie

Het lijkt een open deur, het speciale voorwoord op de eerste pagina van het verse provincieakkoord in Flevoland. Maar met een coalitie waarin de ChristenUnie bereid is samen te werken met de PVV is niets vanzelfsprekend.