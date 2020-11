Ellemeet moet GroenLinks aan regeringsmacht helpen

Het was Lodewijk Asscher die haar in 2009 adviseerde: “Jij moet de politiek in.” Corinne Ellemeet werkte als ambtenaar bij de gemeente Amsterdam, waar de PvdA’er carrière maakte als wethouder. Ze viel hem op vanwege ‘inhoud en charisma’.

Ruim tien jaar later blijkt waar dat zetje toe heeft geleid. GroenLinks presenteert Ellemeet (44) maandagavond tijdens een ‘online meetup’ als de nieuwe nummer twee. Zij wordt na de Kamerverkiezingen de rechterhand van Jesse Klaver en moet de partij, na dertig jaar oppositie, aan regeringsmacht helpen. Want de zelfverzekerdheid lijkt grenzeloos. De partij maakt nu al bekend dat Ellemeet Klaver zal vergezellen tijdens de formatiegesprekken.

De geboren Rotterdamse wilde in 2012 de Kamer in, maar de voor GroenLinks desastreus verlopen verkiezingen verhinderden dat. Vijf jaar later werd ze alsnog gekozen na de beste uitslag ooit (14 zetels). Ellemeet is sindsdien woordvoerder gezondheidszorg.

Deze zomer maakte Kathalijne Buitenweg tot veler verrassing bekend dat ze na verkiezingen stopt als Tweede Kamerlid. Zij stond in 2017 op de tweede plek van de kandidatenlijst en is nu nog vicefractievoorzitter van GroenLinks. “Dat was het moment dat ik ging nadenken", zegt Ellemeet. “Wil ik dat? Ja, is mijn conclusie. Ik doe een stap naar voren. Er staat in deze tijd zo ontzettend veel op het spel voor dit land, ik wil daarop van invloed zijn.”

Ellemeet zegt vooral te strijden tegen polarisatie. Ze zoekt naar de overeenkomsten tussen partijen, vertelt ze, in plaats van naar verschillen om uit te vergroten. De afgelopen jaren werkte ze samen met fracties van verschillende bloedgroepen. Met SGP-collega Kees van der Staaij diende ze een wetsvoorstel in om de marktwerking in de zorg terug te dringen. Ze vond recent de VVD in haar missie om zeggenschap voor zorgverleners te vergroten. En Ellemeet trekt met de PvdA op in een poging de abortuspil verkrijgbaar te maken bij de huisarts. Ze schuwt de controverse overigens niet. Ellemeet zwengelde de gevoelige discussie aan over het ‘medisch overbehandelen’ van ouderen. Het leverde haar, behalve steun, een stortvloed aan kritiek op.

“Ik wil resultaten boeken, zo zit ik in de wedstrijd", zegt ze. Het verklaart waarom het partijbestuur haar naar voren schuift als onderhandelaar, mocht GroenLinks aan de formatietafel belanden. In 2017 greep de partij naast de macht. GroenLinks weigerde akkoord te gaan met mogelijke vluchtelingendeals met landen uit Noord-Afrika, waarna VVD, CDA en D66 een coalitie smeedden met ChristenUnie.

Ellemeet is niet bang voor een herhaling van dit scenario, dat de partij zich straks opnieuw moet terugtrekken omdat er ergens ‘een morele ondergrens’ wordt overschreden, zoals Klaver destijds zei over de vluchtelingenafspraken. Volgens Ellemeet is de ‘context nu heel anders’. “Destijds likte de PvdA haar wonden na het verkiezingsdebacle. Asscher is weer opgestaan. We hebben afgesproken om samen op te trekken, wellicht met de SP er ook bij. Met een groot links blok zullen de gesprekken tijdens de formatie heel anders verlopen.”

Het is een dun lijntje tussen zelfvertrouwen en overmoed. Klaver heeft meerdere keren uitgesproken premier te willen worden. Tot op heden is de populariteit van Mark Rutte onovertroffen en moet er voor GroenLinks een wonder gebeuren wil de partij de VVD verslaan. Om te beginnen zal ook de rest van het land de komende verkiezingen moeten beschouwen als klimaatverkiezingen. Ellemeet denkt niet dat de burger die andere kwestie, de bestrijding van corona, veel belangrijker vindt. “We moeten de kiezer niet platslaan, die is gelaagder dan je denkt", zegt ze. “Ik merk dat echt veel mensen zich zorgen maken over het klimaat. De Noordpool staat in de fik. Waarom zijn er zoveel zorgen over Donald Trump? Ook omdat hij zich heeft teruggetrokken uit het klimaatakkoord van Parijs.”

Ze vertelt dat ze vooral werd gevormd tijdens haar middelbare schoolperiode. Op haar zeventiende vertrok Ellemeet met een beurs naar Italië, om in de buurt van Triëst haar diploma te halen. Ze arriveerde daar in 1993, tijdens de oorlog in het voormalige Joegoslavië. Ellemeet: “Die periode heeft enorm veel indruk op me gemaakt. We verbleven vlakbij de grens. Gesprekken met mijn klasgenoten gingen over familieleden die gewond waren geraakt. Ik zag de haat tegen Serviërs. Mensen die op een normale manier samen leefden, stonden elkaar opeens naar het leven. Ik schrok van die extreme polarisatie.”

Polarisatie, zij het in verminderde vorm, zag Ellemeet terug in 2010, tijdens de samenwerking tussen VVD, CDA en PVV. “Ik dacht: waar gaat het mis in dit land? Een partij sluit bevolkingsgroepen uit en dat wordt gewoon geaccepteerd.” Eerst was er dat duwtje van Asscher, daarna de gedoogconstructie met Wilders. “Het was voor mij genoeg om politiek actief te worden. En ik wist onmiddellijk wat mijn motto zou worden: mensen bij elkaar brengen.”

