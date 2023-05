Eline Vedder: de ‘Caroline’ van het CDA

De 44-jarige mediagenieke Eline Vedder doet woensdag samen met partijstrateeg Bart van den Brink (45) haar intrede in de Tweede Kamer. Zij vervangen de twee ervaren rotten, Jaco Geurts en Agnes Mulder, die dinsdag na tien jaar parlement vertrokken. De fractie verliest in heel korte tijd een hoop kennis en ervaring. De helft van de veertienkoppige fractie van de christendemocraten is nog maar twee jaar of korter aan het werk in het parlement.

Maar dat lijkt de partij niet te deren. Na het verlies van drie opeenvolgende verkiezingen, heeft het CDA immers grote behoefte aan zowel verjonging als vernieuwing. Want het CDA moet weer profiel krijgen en ook nieuw elan, om de neergang te stoppen.

Er wordt vooral hoopvol uitgekeken naar de mediagenieke Eline Vedder. Deze boerin uit Ruinerwold zegt de Kamer te willen versterken met een “dosis nuchter Drents boerenverstand”. Op Twitter zegt ze deze kans “met liefde en beide handen aan te grijpen. De stem van het Noorden, en de mensen op het platteland, is het eerste wat ik straks in mijn koffer stop.”

Gepassioneerd pleitbezorger

Vedder is al sinds 2018 een bekend en gepassioneerd pleitbezorger van de agrarische sector en een graag geziene gast bij praatshows, ruim voordat BBB-Kamerlid Caroline van der Plas ten tonele verscheen. Dat biedt hoop in bange dagen voor het CDA: de partij smacht naar positieve aandacht. Een ‘eigen’ Caroline van der Plas in de fractie kan wellicht de teloorgang stoppen.

Vedder legde al in 2018 de vinger op de vermeende ‘achterstelling’ van het platteland en noemde het ‘doodeng’ dat de toekomst van haar gezinsbedrijf in handen van de politiek lag. Ze viel Jesse Klaver (GroenLinks) live op tv aan door hem te verwijten de discussie over landbouw alleen maar te ‘polariseren’. Toch ontdekte het landelijk CDA haar talent pas laat.

Regionaal was ze al een bekende stemmentrekker. In 2018 werd ze met voorkeurstemmen gekozen in de gemeenteraad van De Wolden, en een jaar later opnieuw in de Provinciale Staten van Drenthe.

In 2021 stond ze alweer op een kieslijst, maar ditmaal op een lage plek voor de Kamerverkiezingen; op de 23ste. Ze stapte niet over naar de nieuwe partij BBB omdat het ‘genuanceerde midden’ van het CDA veel meer bij haar past. Vedder zegt wel tijdens de campagne de kritiek van boeren op het CDA goed te begrijpen. “Onze boeren zijn onterecht in een bepaalde hoek gedrukt”.

Het vertrokken Kamerlid Jaco Geurts is een groot fan van haar. Hij zei ‘kippenvel’ van haar optredens te krijgen en gaf tijdens de verkiezingscampagne van 2021 op Twitter zelfs een stemadvies: “Stem Eline Vedder, de nr. 23 op de CDA-lijst, de Tweede Kamer in. Dan ga ik me inspannen dat zij de landbouwwoordvoerder wordt”. Zijn actie slaagde niet. Het CDA verloor de verkiezingen fors, en Vedder haalde met ruim 9000 voorkeurstemmen te weinig stemmen om in de Kamer te komen. Derk Boswijk is sindsdien landbouwwoordvoerder. Vedder neemt nu weliswaar de plek in van Geurts, maar krijgt niet het woordvoerderschap op landbouw.

Parlementair geheugen

De andere nieuwkomer, Bart van den Brink, is juist een uiterst ervaren Haagse strateeg. Hij werkt al sinds 2006 in allerlei functies voor het CDA in Den Haag, onder meer als politiek assistent van minister Marja van Bijsterveldt en later voor minister Hugo de Jonge. Tussendoor was hij hoofd voorlichting en directeur beleid en communicatie. Voor nieuw elan zal Van den Brink vermoedelijk niet zorgen, maar hij kan wel met fractievoorzitter Pieter Heerma dienen als parlementair geheugen van de CDA-fractie.

