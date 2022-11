Elektriciteitsproducenten betalen mee aan het prijsplafond voor energie

Producenten van elektriciteit gaan meebetalen aan het betaalbaar houden van de energierekening van burgers. Het kabinet komt met een wet om de overwinsten af te romen van producenten die energie opwekken zonder het gebruik van gas.

Het gaat om producenten die op dit moment geen last hebben van de hoge gasprijs, omdat ze elektriciteit opwekken in kolencentrales, of met behulp van biogas, windmolens en parken met zonnepanelen. Zij maken vanwege de hoge marktprijs voor energie wel megawinsten, terwijl ze zelf geen last hebben van de uit de hand gelopen gasprijs.

Op last van de Europese Commissie moesten de lidstaten een regeling maken om dit per 1 december in te laten gaan. Op de valreep komt het kabinet nu met een voorstel dat nog in een wet gegoten moet worden. Die is pas in het voorjaar klaar, zodat de heffing met terugwerkende kracht kan worden opgelegd.

Met de opbrengst hiervan, die geschat wordt op 1,8 miljard euro, wordt het energieplafond voor consumenten mede gefinancierd. De bedrijven die onder de wet vallen, produceren meer dan 1 megawatt, wat overeenkomt met een grote windmolen of 3000 zonnepanelen. Kleine bedrijven of particulieren hoeven niet mee te betalen. De heffing is vooralsnog zeven maanden van kracht.

Druppel op de gloeiende plaat

Eerder al werd bekend dat bedrijven die met behulp van gas en olie elektriciteit aanmaken ook een deel van de winst moeten afstaan aan de staat. De opbrengst hiervan wordt geschat op 3 miljard euro. Daarvoor hoeft geen aparte wet te worden ingediend.

De genoemde bedragen vormen een begin van de financiering van het energieplafond voor consumenten, dat op 1 januari 2023 moet ingaan. In feite is dit geld maar een druppel op een gloeiende plaat. In totaal moet het kabinet minstens 20 miljard euro ophoesten om de regeling te kunnen betalen. Het kabinet heeft nog steeds niet aangegeven hoe het de rest van deze enorme extra uitgaven denkt te kunnen financieren.

Het energieplafond, waaraan de energiemaatschappijen moeten meewerken, is overigens nog steeds niet rond. De Tweede Kamer heeft het kabinet opgedragen ook de overwinsten af te romen van de energiebedrijven die de elektriciteit aan consumenten verkopen, zoals Eneco, Vattenfall en Greenchoice. Zij profiteren het meest van de hoge marktprijs van energie, omdat de overheid de kunstmatig laag gehouden prijs onder het energieplafond voor burgers volledig vergoedt. Het kabinet heeft hierover nog geen besluit genomen, ook omdat het lastig is te bepalen wat de winst per energiebedrijf is.

