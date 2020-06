Eindelijk weer echt diplomatiek bezoek: Rutte en Blok repareren de barstjes

Waar premier Rutte dinsdagavond gezellig tafelde met de Franse president Emmanuel Macron in een (vooraf geheim gehouden) Haags restaurant, koos minister Blok van buitenlandse zaken Italië en woensdag Spanje als eerste bestemming, nu de reisbeperkingen zijn opgeheven. Op beider menu: het Europese herstelfonds.

Het reisdoel van Blok mag geen verbazing wekken. Als aanvoerder van de ‘vrekkige vier’ binnen de EU, wekte de harde opstelling van Nederland over de meerjarenbegroting én over het herstelfonds in het zuiden van Europa grote ergernis en zelfs woede. Italië en Spanje behoren tot de grootste begunstigden van deze miljardensteun, omdat ze zwaar getroffen zijn door het virus. Nederland wilde dat deze steun wordt gegeven in de vorm van leningen, en Nederland wilde ook geen gezamenlijk EU-schulden aangaan, zoals de Fransen (en de Duitsers) wel willen. Tijd dus voor wat echt contact, om de banden te herstellen.

Constructief meewerken aan het herstelplan

Met zijn Italiaanse collega Luigi Di Maio besprak Blok een reeks onderwerpen, van migratie tot corona. Warme woorden waren er na afloop van Di Maio over de virusalliantie, waarin Italië en Nederland samenwerken aan een vaccin.

Blok beloofde “constructief mee te werken aan het herstelplan”, en voegde er – voor de fijnproevers – aan toe dat die ook moet leiden tot “overheidsfinanciën die structureel houdbaar zijn”. Dat was een echo van het harde verwijt van minister van financiën Wopke Hoekstra in maart, dat landen als Italië te weinig doen om hun financiën en hoge staatsschuld op orde te brengen, waardoor ze weinig buffers hebben. Hoekstra vroeg de Europese Commissie toen hier onderzoek naar te doen.

1870 miljard euro op tafel

Afgelopen vrijdag vergaderden de Europese leiders voor het eerst sinds de corona-uitbraak weer over de Europese begroting, nu in samenhang met de herstelhulp. Er ligt een bedrag van liefst 1870 miljard euro op tafel, 1100 miljard voor de zevenjarenbegroting en 750 miljard coronasteun. Die hulp wordt in een eerste voorstel van de Europese Commissie deels als gift, deels als leningen gegeven. Landen als Nederland zouden in dit voorstellenpakket de korting op hun Europese contributie behouden.

Volgende maand zullen alle Europese leiders elkaar voor het eerst weer fysiek ontmoeten op een ‘geldtop’ in Brussel. Afgelopen maanden was het echte zakendoen in de wandelgangen lastig, iets waar ook de brexit-onderhandelingen met Londen onder lijden. Ook daar kijken de onderhandelaars elkaar binnenkort weer voor het eerst in de ogen.

Lees ook:

Niks wordt zoals vroeger, zelfs de EU niet

Eind mei presenteert voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie een megapakket dat vooral is bedoeld om de EU (financieel) gezond en klimaatbewust uit de coronacrisis te helpen. Het is de basis voor een veel principiëlere discussie: waarheen, waarvoor met de EU?