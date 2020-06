Eigenzinnige Omtzigt schudt de CDA-verkiezing op

Als vierde kandidaat heeft ook het Kamerlid Pieter Omtzigt (46) zich gemeld om lijsttrekker te worden van het CDA. Daarmee ligt de strijd om het leiderschap bij de christen-democraten open. Omtzigt is populair bij de CDA-achterban vanwege de vasthoudendheid waarmee hij dossiers aanpakt, zoals de toeslagenkwestie bij de Belastingdienst, de toekomst van pensioenen, het functioneren van Europa en de corruptie op Malta.

Over zijn motivatie om lijsttrekker te worden zegt Omtzigt: “Ik wil ervoor zorgen dat de overheid er weer voor de mensen is en niet andersom. Daarom heb ik me bijvoorbeeld vastgebeten in de verschrikkelijke manier waarop de Belastingdienst mensen met kinderopvangtoeslag behandelde. Dat mag niet meer gebeuren.”

Samen met SP-Kamerlid Renske Leijten stelde Omtzigt het gebrek aan informatie over de toeslagenaffaire aan de kaak en spitte daarbij alle documenten door. Jarenlang werden duizenden ouders ten onrechte beschuldigd van fraude. De uitbetaling van hun kinderopvangtoeslag werd stopgezet en veel gezinnen kwamen in de financiële problemen.

Net als de andere CDA-kandidaten geeft ook Omtzigt aan dat hij Nederland op een goede manier uit de coronacrisis kan leiden. “Ik heb idealen over hoe we verder kunnen. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat jongeren zelfstandig kunnen wonen. Hoe we binnen Europa goed kunnen samenwerken, dat iedereen zijn eigen broek ophoudt.”

Een man van praktische oplossingen

Met Omtzigt erbij zijn er vier gegadigden om de christen-democraten, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen en daarna, te leiden. Vicepremier en minister van volksgezondheid Hugo de Jonge was de eerste die zijn vinger opstak. Hij kreeg onmiddellijk steunbetuigingen van onder anderen voormalig leider Sybrand Buma. Daarna stapte Mona Keijzer, staatssecretaris van economische zaken, naar voren. Eerder donderdag meldde zich ook het Limburgse katholieke Kamerlid Martijn van Helvert.

Omtzigt is een van de langstzittende Kamerleden en een belangrijke uitdager voor de favoriet Hugo de Jonge. Hij heeft een ruime schare fans in het CDA en daarbuiten. Hij heeft ook een belangrijke binding met de regio Twente, waar hij woont. Omtzigt geeft steevast hoog op over de controlerende taak van Kamerlid. Net als De Jonge lijkt hij tegen een samenwerking met Forum voor Democratie. Volgens hem wil Forum niet met het CDA want hun partijleider Baudet zei dat het CDA uit is op de vernietiging van Nederland en dat zegt genoeg, aldus Omtzigt bij ‘RTL Nieuws’.

Het is geen man van het ideologische verhaal maar wil praktische oplossingen. Over Europa zei Omtzigt bijvoorbeeld tegen Trouw: “Die filosofische verhalen over de toekomst van een verenigd Europa gaan de mist in omdat ze niet onderbouwd zijn. Wij maken constant nieuwe afspraken omdat wij ons niet aan de vorige houden.” Hij heeft geen bestuurlijke ervaring opgedaan voordat hij lid werd van de Tweede Kamer, hij was wetenschapper.

Zijn relatie met het CDA bekoelde in 2012. De partij vond hem een eigenzinnige eenling en zette hem op een onverkiesbare plaats. Maar Omtzigt voerde campagne en werd met voorkeurstemmen gekozen. Bij de afgelopen verkiezingen was hij daarom weer boven aan de lijst te vinden, op nummer vier.

