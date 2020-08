Eigenlijk was niemand enthousiast over de veevoermaatregel

Het kabinet heeft de omstreden veevoermaatregel ingetrokken. Uit nieuwe berekeningen blijkt dat het plan nauwelijks tot een vermindering van stikstof zou leiden.

Minister Carola Schouten (landbouw) schrapt het plan op de valreep, boeren hadden hun koeien al per 1 september minder eiwitrijk voer moeten geven. De maatregel zou gelden tot het eind van het jaar. Onder boeren was er veel protest, omdat eiwitarm voer niet goed voor de dieren zou zijn en omdat zij zich beknot voelden in hun ondernemerschap.

De Universiteit Wageningen kwam vorige week na een onderzoek in opdracht van het ministerie tot de conclusie dat boeren hun dieren dit jaar juist meer eiwitten zullen moeten voeren. Door de droogte van dit jaar zit er minder eiwitten in het gras en zullen de dieren die voedingsstoffen tekortkomen als zij niet bijgevoerd worden. Doordat runderen nu toch extra eiwit krijgen, gaat de ingecalculeerde stikstofwinst verloren.

Woningbouw

Het kabinet wilde de maatregel invoeren om de woningbouw op gang te houden. Sinds de Raad van State in mei vorig jaar het vorige stikstofbeleid van de overheid kraakte, moet er voor elke activiteit waarbij stikstof vrijkomt, direct worden aangetoond op welke plek uitstoot bespaard wordt. Ook bij bouwen komt stikstof vrij; zonder veevoermaatregel dreigden grote infrastructurele projecten en de woningbouw stil komen te vallen.

Nu blijkt dat er toch een andere mogelijkheid is. Tot enkele weken voor de jaarwisseling kan dit jaar gebouwd worden door de verlaging van de maximum snelheid. Omdat de veevoermaatregel is weggevallen, wil het kabinet vanaf het begin van volgend jaar de inkrimping van de varkensstapel meerekenen in de stikstofreductie. Die ‘warme sanering’ begint volgend jaar, maar zou pas in 2022 worden ‘ingeboekt’. Door het wegvallen van het veevoerplan, komt de vergunningverlening eind van het jaar wel enkele weken stil te liggen, omdat de ruimte van de snelheidsverlaging ‘op’ is. Na 2021 zal een nieuwe stikstofbesparing gevonden moeten worden, omdat er een gat ontstaat nu de varkenssanering naar voren wordt gehaald. Die besparing zal ook van de landbouw moeten komen, zegt Schouten, die daar de komende tijd met de coalitie en de boeren over wil praten.

Schouten zei woensdag dat zij er geen spijt van heeft dat zij de veevoermaatregel heeft voorgesteld. Kort voor het zomerreces trokken boze boeren nog op naar het Binnenhof vanwege het plan. “Een maatregel die niets oplevert, ga ik niet invoeren. Maar ik was niet getrouwd met dit plan.”

De volgende horde komt in zicht

Eigenlijk was niemand enthousiast over de voermaatregel. De boeren zagen het niet zitten, maar ook Johan Vollenbroek niet, de milieuactivist die het vorige stikstofbeleid met succes aanvocht. Volgens hem is het veevoer aanpassen “flauwekul”, omdat het niets oplost voor de lange termijn.

Ook de coalitiepartijen stonden er niet om te springen. CDA en VVD vroegen voor het zomerreces nog om een extra onderzoek naar het veevoer, omdat zij vermoedden dat de maatregel niet veel zou opleveren. CDA-Kamerlid Jaco Geurts is opgelucht dat het plan nu van tafel is. “Voor het CDA heeft altijd vooropgestaan dat de diergezondheid niet in gevaar wordt gebracht.” ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber vond het “voor niemand ideaal” dat de overheid veevoer voorschreef. En voor D66, dat pleit voor rigoureuzer ingrijpen in de veestapel, was de maatregel maar een beperkte tussenoplossing.

Het kabinet is nog niet klaar met stikstof, de volgende horde komt alweer in zicht. Begin september toetst de Raad van State de stikstofplannen. De vraag is of die juridisch zullen standhouden, omdat onomstotelijk moet vaststaan dat zij het stikstofgehalte in de natuur omlaag brengen. Johan Remkes, concludeerde als voorzitter van een speciale stikstofcommissie eerder al dat de plannen “onvoldoende juridische borging” hebben.

