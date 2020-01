Eigenlijk bepaalt Trump hoe de Democraten campagne voeren

Joe Biden heeft een campagnefilmpje gepost, dat veel aandacht trekt. Buitenlandse leiders, zegt Biden, doen lacherig over Trump. Nemen hem niet serieus. Zien dat hij incompetent is. Corrupt. Oneerlijk. Dat kost Amerika gevaarlijk veel gezag. De VS hebben een leider nodig, die door de wereld wordt gerespecteerd: Joe Biden.

Wat is het risico van deze framing?

Een. Als de centrale boodschap is dat Biden zo gezaghebbend is, vergeleken met Trump – bepaalt Trump toch weer de campagne. Wordt Biden de kandidaat die slechts reageert op Trump. En blijkbaar onvoldoende eigen ideeën heeft, een fletse, grijze kandidaat is.

Twee. Het zal veel Trumpkiezers een zorg zijn wat buitenlandse leiders vinden. Trump pakt het buitenland nu eenmaal stevig aan: China, niet-betalende Navoleden, Iran. Zijn boodschap is immers America First. Met zijn kritiek roept Biden het beeld op, dat het bij hem níet gaat om ‘America First’. Bij Biden gaat het erom hoe de wereld naar Amerika kijkt. Bij Trump gaat het er om hoe Amerika naar de wereld kijkt.

De onderliggende vraag is hoe de Democraten campagne moeten voeren. Een Democraat framet het mooi: wordt het ‘hoop’ of wordt het ‘soap’? Bill Clinton en Barack Obama werden president met een boodschap van hoop. Maar momenteel zijn de Democraten zo op Trump gefixeerd, dat de campagne alleen maar dreigt te gaan over de soap die Trump heet – en niet over hun eigen ideeën.

Hans de Bruijn is bestuurskundige en debatspecialist, Wekelijks analyseert hij de sturende taal van politici.