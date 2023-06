Eerste Kamervoorzitter Bruijn bleef onbekend, maar nu wel in opspraak

Zijn stijl van leidinggeven is niet goed geweest, heeft Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn toegegeven. Teveel bemoeizucht tot in detail richting de ambtenaren die de Eerste Kamer ondersteunen. “Micromananagement”, noemt hij het in een verklaring.

Het boegbeeld van de Eerste Kamer is in opspraak, na onthullingen van de NOS. Anonieme ambtenaren hebben zich beklaagd over woedeuitbarstingen van de Eerste Kamervoorzitter. Die laatste en meest ernstige klacht ontkent hij.

Werktijden personeel

Wel geeft hij toe dat hij er te strak bovenop zat. Hij betreurt de manier waarop hij personeel kapittelde over hun werktijden en beschikbaarheid, over de kwaliteit van de memo’s en over praktische zaken in de vergaderzaal. Maar, zegt Bruijn, daarna volgde een goed gesprek met afspraken om herhaling te voorkomen.

Wat de kwestie lastig te beoordelen maakt is dat er geen officiële klachten zijn ingediend. Er loopt ook geen onderzoek. De zaak speelde al enige tijd geleden, maar komt naar buiten op precies het moment dat Bruijn zich opwerpt voor een tweede termijn.

Al heel lang actief voor de VVD

Die timing van de forse kritiek alleen al duidt erop dat de Kamervoorzitter vijanden heeft. Het moet voor hem een verrassing zijn dat er zoveel verzet is. Toen VVD’er Bruijn vier jaar geleden solliciteerde voor de functie stelde hij de Eerste Kamer juist in vooruitzicht dat de zaken soepel konden lopen met hem aan het roer. ‘Relativerend vermogen’ zag hij als een van zijn belangrijkste kwaliteiten.

Bij het publiek is hij nooit zo bekend geworden, maar Bruijn is gepokt en gemazeld in de politiek. Vooral binnen zijn eigen VVD, waar hij al sinds zijn tijd als student geneeskunde actief is. Hij is al elf jaar senator, drie termijnen inmiddels.

Hij is de man die de VVD altijd kon bellen als er ergens een vergaderklus binnen de vereniging was. Bruijn heeft waarschijnlijk de langste lijst kleine en grote bestuursfuncties ooit binnen de VVD, eerst in zijn woonplaats Wassenaar, later in de provincie Zuid-Holland. Binnen de landelijke VVD schreef hij vanaf 2010 mee aan verkiezingsprogramma’s. Dat alles combineerde hij met zijn werk als medisch specialist en hoogleraar immunopathologie, maar die taken heeft hij neergelegd sinds hij Kamervoorzitter is.

Langere debatten, meer werkdruk

Dat er een aanvaring is geweest met het Kamerpersoneel heeft er alles mee te maken dat de Eerste Kamer steeds politieker wordt. De senatoren vergaderen sinds kort noodgedwongen vaak ook op maandag. Door de versplintering en de vele fracties duren debatten langer, en ook de sfeer is politieker, met meer moties en interrupties. De werkdruk bij zowel de fracties als de ambtenaren als de Kamervoorzitter neemt toe.

Onder de 75 senatoren zelf zijn relatief weinig klachten over de stijl van Bruijn, meldde de NOS die rondvroeg. Maar Bruijn had onlangs nog wel een aanvaring met PVV-senator en fractievoorzitter Marjolein Faber. Hij zette haar microfoon uit. Het gebeurde tijdens een debat waar premier Rutte te gast was. Faber vroeg of “de vijfde colonne niet eigenlijk achter de regeringstafel zit”, wat de Kamervoorzitter te ver vond gaan.

Meer partijen willen voorzitter leveren

Op 27 juni kiest de Eerste Kamer een nieuwe voorzitter. Bruijn wil verder, maar ook de BBB komt met een eigen kandidaat. De linkse partijen zullen waarschijnlijk ook een gooi doen naar de voorzittershamer. De beschadigde kandidatuur van Bruijn verkleint de kansen voor de VVD. Maar eerst stellen de senatoren nog een profielschets vast. De tekst daarvan zal mede bepalen of Bruijn toch nog een kans maakt.

Er is een nieuw politiek tijdperk aangebroken voor de Eerste Kamer. BBB is sinds deze week de grootste fractie, direct gevolgd door de gefuseerde fractie van PvdA-GroenLinks. Het lijkt een goed moment voor de senaat om zich eens te bezinnen op de eigen rol.

‘We moeten in de Eerste Kamer bewijzen dat we geen anti-partij zijn’, zegt de fractievoorzitter van BBB in de Eerste Kamer. Natuurlijk gaan BBB-senatoren ‘goed kabinetsbeleid gewoon steunen’. Maar over stikstof klinkt scepsis. ‘Ik weet niet hoe ze die onderzoeken doen, maar het klopt niet.’