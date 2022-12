Eerste Kamer stemt in met uitbreiding van anti-discriminatieartikel in de Grondwet

Het was nog even spannend, maar Artikel 1 van de Grondwet wordt aangepast. Het artikel wordt uitgebreid met een verbod op discriminatie vanwege ‘handicap en seksuele gerichtheid’. Het was onduidelijk of er in de Eerste Kamer wel een meerderheid voor te vinden was, omdat de VVD betwijfelde of deze gronden iets wezenlijks toevoegen en of andere groepen, die niet genoemd worden, hierdoor niet benadeeld zouden worden.

De wijziging van het eerste grondwetsartikel is een initiatief van de Tweede Kamerleden Alexander Hammelburg (D66), Laura Bromet (GroenLinks) en Habtamu de Hoop (PvdA). Zij stelden voor om het Artikel 1 van de Grondwet, het ‘anti-discriminatieartikel’, uit te breiden met de bepalingen dat discriminatie op grond van ‘handicap en seksuele gerichtheid’ niet toegestaan is.

Bij de wijziging van de Grondwet in 1983 werd bepaald dat niemand in Nederland gediscrimineerd mag worden vanwege ‘godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook’. Met deze uitbreiding hopen de initiatiefnemers dat mensen met een beperking en homo- en biseksuelen beter beschermd zijn.

Tweederdemeerderheid vereist

Omdat het gaat om een verandering in de Grondwet moest het voorstel, nadat het was aangenomen in Eerste en Tweede Kamer, na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 opnieuw behandeld worden in beide Kamers. Het voorstel werd aangenomen door de Tweede Kamer. Bij de zogeheten tweede lezing in de Eerste Kamer was een tweederdemeerderheid vereist. De senaat telt 75 zetels. De partijen SGP, PVV en Fractie-Nanninga (een afsplitsing van Forum voor ­Democratie) stemden tegen; de VVD (12 zetels) wist het tijdens het debat nog niet. Als de liberalen tegen hadden gestemd, was er geen tweederdemeerderheid.

Senator Caspar van den Berg (VVD) zag een ‘dilemma’ voor zijn fractie. De liberalen waren bang dat het expliciet benoemen van de discriminatiegronden handicap en seksuele gerichtheid ten koste zou gaan van groepen die niet met name genoemd worden in het grondwetsartikel. Te denken valt aan mensen die zich achtergesteld voelen op grond van leeftijd, opleidingsniveau, migratie­achtergrond of het al dan niet hebben van kinderen. Bij de opstelling van de Grondwet in 1848 had de liberaal Thorbecke juist het ‘tijdloze, sobere en apolitieke’ karakter ervan benadrukt. De VVD noemde de voorgestelde veranderingen daarom ‘precair’. Nadat de indieners hadden beloofd dat er geen sprake was van een hiërarchie in gevallen van discriminatie, ging de VVD na intern beraad ­akkoord.

Gelijke behandeling stimuleren

Partijen ter linkerzijde waren al eerder voor de wijziging van het artikel. Zij vonden het een uitstekend middel om de gelijke behandeling van deze groepen verder te stimuleren. “De Grondwet is een levend document”, meent Boris Dittrich (D66). Volgens hem vormt de Grondwet een weerspiegeling van de ontwikkelingen van de samenleving. De bepalingen in de Grondwet zouden daardoor ook normerend zijn.

Voor Annabel Nanninga, die zich heeft aangesloten bij JA21, was dat juist de reden om tegen te stemmen. Ze vindt het ‘moreel exhibitionisme’ om deze uitsluitingsgronden expliciet te benoemen. Waarom, zegt zij, worden mensen met een verblijfs­status niet genoemd, of dikke mensen, of mensen met een bepaalde haarstijl? “Er lijkt een wedstrijdje te ontstaan over welke discriminatie nu het ergste is”, aldus Nanninga.

Lees ook:

Het discriminatieverbod wint aan invloed

Wat steekt er achter de ophef over identiteitsverklaringen op reformatorische scholen? Over botsende grondrechten en de spanning tussen vrijheid en gelijkheid, waarbij Artikel 1 van de Grondwet aan invloed wint.