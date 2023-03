Eerste Kamer stemt in met dubbele achternaam voor kinderen

Ouders kunnen vanaf 1 januari 2024 hun pasgeboren of jonge kinderen een dubbele achternaam geven. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt aangenomen met een ruime meerderheid. Nu moeten ouders nog kiezen tussen één van de achternamen, maar dit wetsvoorstel brengt daar verandering in.

In het voorstel van minister voor rechtsbescherming Franc Weerwind (D66) staat onder meer dat kinderen maximaal twee achternamen kunnen krijgen, zonder koppelteken. De keuze die ouders maken voor het eerste kind van het gezin, geldt ook voor eventuele volgende kinderen. Voor geadopteerde kinderen wordt het mogelijk om een combinatie van de geboortenaam en de achternaam van de adoptieouders aan te nemen.

In eerste instantie zou de wet alleen voor pasgeboren kinderen gelden. Maar nadat veel ouders lieten weten dat zij het vervelend zouden vinden als kinderen binnen een gezin verschillende achternamen krijgen, werd een overgangsperiode voor kinderen die geboren zijn na 2016 aan het wetsvoorstel toegevoegd.

Verdeelde stemmen

D66 nam het initiatief tot dit wetsvoorstel al in 2019. Uiteindelijk werd het in september 2022 aangenomen in de Tweede Kamer. Coalitiepartijen VVD en D66 stemden toen voor, CDA en Christenunie stemden tegen. De Eerste Kamerfractie van Christenunie stemde deze keer voor het voorstel.

De Eerste Kamerfracties van GroenLinks en PvdA stemden voor het wetsvoorstel, maar uitten zorgen over de zogeheten ‘vangnetnorm’. Die houdt in dat er een standaard is, waarvan alleen wordt afgeweken als ouders daar moeite voor doen. In dit wetsvoorstel is die standaard dat het kind de achternaam van de vader krijgt, tenzij ouders ander beslissen. GroenLinks en PvdA vinden dat deze standaard moeders discrimineert.

