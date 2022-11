Eerste Kamer overwegend positief over nieuwe wetgeving abortus

Hoewel er nog gestemd moet worden over het wetsvoorstel om de abortuspil door de huisarts te laten verstrekken, lijkt het erop dat de wet de eindstreep gaat halen.

Het zou een tweede belangrijke verandering van de abortuswet in korte tijd zijn. Nog geen vijf maanden geleden werd de verplichte bedenktijd van vijf dagen geschrapt; die wet gaat vanaf januari 2023 in. Het is de eerste keer in 38 jaar dat de Wet afbreking zwangerschap gewijzigd wordt. Het lijkt er nu dus zelfs op dat er twee wijzigingen komen.

De Eerste Kamer debatteert dinsdag over het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks, PvdA, D66 en VVD. De wet moet het voor vrouwen die ongewenst zwanger zijn mogelijk maken de abortuspil ook via hun huisarts te krijgen. Nu kan dat alleen via een abortuskliniek of het ziekenhuis. Volgens de initiatiefnemers maakt hun voorstel abortuszorg toegankelijker en laagdrempeliger.

‘Friesland en Drenthe hebben geen abortuskliniek’

Ook in de Eerste Kamer vindt dit argument weerklank. “Friesland en Drenthe hebben überhaupt geen abortuskliniek. Alleen daarom al is dit wetsvoorstel een grote vooruitgang”, vindt senator Peter van der Voort van D66. Arda Gerkens van de SP, die ook namens de PvdD sprak, denkt dat het zelfs een meerwaarde kan zijn. “Omdat de huisarts de vrouw al kent”, zei ze. “Er is geen aanleiding om te denken dat huisartsen het keuzegesprek niet kunnen voeren. In veel gevallen voert de huisarts dit gesprek al, omdat hij de vrouwen doorverwijst.”

Hoewel een meerderheid van de fracties overwegend positief is, delen veel fracties ook een aantal zorgen. Zo is er ongerustheid over het voortbestaan van de abortusklinieken. Sommige abortusklinieken vrezen in financiële problemen te komen wanneer de huisarts de abortuspilbehandeling mag doen. De Kamerleden willen weten hoe de minister van volksgezondheid kan voorkomen dat de klinieken in hun voortbestaan worden bedreigd.

Ook de werkdruk voor de huisarts baart Kamerleden zorgen, omdat die druk nu al hoog is. “Wat zijn de plannen van de minister om werkdruk van de huisarts te verlagen?”, vroeg Mei Li Vos van de PvdA zich af. De wet maakt het mogelijk dat de huisarts de behandeling verricht, maar niet verplicht. Huisartsen mogen zelf bepalen of ze het willen. Ook moet de huisarts verplicht nascholing volgen.

‘Zwangerschap is geen ziekte’

Naast de positieve geluiden en zorgen klinkt er ook een fel tegengeluid. “Met deze wet ontstaat er een onterecht beeld dat abortus behoort tot de reguliere zorg”, zei Diederik van Dijk van de SGP. “Abortus is geen medicijn, omdat zwangerschap geen ziekte is.”

De ChristenUnie vindt dat er onvoldoende aandacht is voor de bescherming van het ongeboren leven. “Abortuszorg moet volgens dit voorstel aansluiten bij de wensen van de vrouw en het proces makkelijker maken. Nergens lees ik dat het niet ten koste mag gaan van het ongeboren leven”, zei senator Maarten Verkerk.

De initiatiefnemers en minister Ernst Kuipers (volksgezondheid) moeten de vragen nog beantwoorden. Volgende week dinsdag stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel.

