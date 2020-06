Eerste Kamer neemt zeer zeldzame motie van afkeuring aan tegen Ollongren

“Iedere politicus wil graag geschiedenis schrijven, maar misschien niet zo.” Minister Kajsa Ollongren zei het dinsdagmiddag vlak nadat de Eerste Kamer een zeer zeldzame motie van afkeuring tegen haar aannam. De gevolgen voor de bewindsvrouw van binnenlandse zaken? Op het eerste gezicht helemaal niks. “Ik zie het als een aanmoediging om nog meer mijn best te doen”, aldus Ollongren, die in de clinch ligt met de Kamer over het wel of niet bevriezen van de huren.

De laatste keer dat de senaat een motie van afkeuring aannam tegen een minister was in 1875. En net als toen lijkt een beledigde Eerste Kamer niet te kunnen tornen aan het beleid van de minister. Ollongren, die van de senaat niet hoeft af te treden, maakt niet de indruk dat deze berisping haar dwingt tot verandering. “Ik ben vanuit de inhoud blijven redeneren en daar sta ik nog steeds achter. Ik neem deze motie mee naar het kabinet”, aldus de bewindsvrouw.

Met zijn uitzonderlijke motie roept de Eerste Kamer de minister op om twee eerder aangenomen moties die Ollongren naast zich neerlegde nu eindelijk tot uitvoering te brengen. Al sinds april dringt de senaat bij de minister aan tot een tijdelijke bevriezing van alle huurprijzen. Compleet gerechtvaardigd in deze precaire coronatijden, aldus het merendeel van de senaat. Maar de minister ziet meer in maatwerk.

Huurders in de knel

Want van de 3 miljoen Nederlandse huurders komt slechts een half tot twee procent in de problemen vanwege de coronacrisis, blijkt uit steekproeven onder woningcorporaties en commerciële verhuurders. Huurders in de knel zijn volgens de minister het meest geholpen met persoonlijke betalingsregelingen of een tijdelijke huurverlaging. Maatregelen als een generieke bevriezing van de huren neemt ze pas in augustus weer onder de loep.

En bij dat stappenplan blijft ze. Ollongren voelt zich daarbij gesteund door het kabinet en de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer werd midden april een motie tot huurbevriezing namelijk al verworpen. Uiterlijk aanstaande maandag spreekt het kabinet zich per Kamerbrief uit over de stemmingsuitslag van de Eerste Kamer. Aan een eventuele consequentie waagt de minister zich niet. “Dat is niet mijn verantwoordelijkheid.”

Voorafgaand aan de stemming maakten coalitiepartijen wel duidelijk de motie staatsrechtelijk onjuist te vinden. Dergelijke moties horen thuis in de Tweede Kamer en niet in de senaat, vinden ze. “Dit hele proces schaadt de positie van de Eerste Kamer”, zei D66’er Henk Pijlman.

Minister Kajsa Ollongren hóeft van hem helemaal niet weg, zegt Eerste Kamerlid Tiny Kox (SP) over zijn motie van afkeuring tegen de bewindsvrouw van binnenlandse zaken. Ze moet vooral beseffen dat de Kamer hiermee zegt: “Dit pikken we niet!”