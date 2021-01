Eerste Kamer en minister Ollongren liggen op ramkoers over invoering van de vertraagde Omgevingswet

De Eerste Kamer en minister Ollongren van binnenlandse zaken liggen op ramkoers over de Omgevingswet. Woensdagavond stemt een meerderheid van de senaat waarschijnlijk tegen het zogeheten Koninklijk Besluit, dat inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022 regelt. Als het besluit van tafel gaat, dreigt nieuw uitstel van de wet die oorspronkelijk al in 2017 zou worden ingevoerd.

De Eerste Kamer is al langer chagrijnig over het invoeringsbesluit. Dit kwam er na een motie van VVD en CDA in de Tweede Kamer. De senatoren voelen zich onder druk gezet door de Tweede Kamer, omdat in het besluit is geregeld dat de Eerste Kamer binnen vier weken voor of tegen moet stemmen. Als ze voor stemmen, is invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022 in principe onontkoombaar. En dat terwijl ze nog veel kritische vragen hebben over de veelomvattende wet, die onder meer vergunningsaanvragen moet vereenvoudigen. Er zijn zorgen over de benodigde ICT en de kosten voor gemeenten. Als de Eerste Kamer tegen wil stemmen, dan moet dat vanavond, want vandaag verloopt de termijn van vier weken. Daarom is in alle haast een extra vergadering ingelast.

De frustratie van de Eerste Kamer richt zich ook op minister Ollongren. Zij had de motie in de Tweede Kamer moeten afraden, vinden de senatoren. In het verleg met de Eerste Kamer liet de minister steeds weten dat senatoren wat haar betreft de wet ook na vier weken nog kunnen bijsturen of tegenhouden.

Een politieke toezegging van de minister

De coalitiepartijen gaan akkoord met die toezegging, maar de oppositie weigert de minister op haar woord te geloven. SP-senator Rik Janssen: “Dit is een politieke toezegging van de minister. Maar die houdt juridisch geen stand. Als wij onze bevoegdheid als Eerste Kamer willen houden, dan moeten wij woensdagavond het Koninklijk Besluit wegstemmen.” De senaat won dinsdagavond nog juridisch advies in over het invoeringsbesluit. Ook minister Ollongren bezocht de Eerste Kamer. Zij liet weten dat zij het Koninklijk Besluit niet wenst in te trekken en dat zij het op een stemming wil laten aankomen.

Daarmee loopt Ollongren een risico. Zij kan het Koninklijk Besluit intrekken en dan direct een nieuw voorstel voor invoering van de Omgevingswet in beide Kamers indienen, zónder een daaraan gekoppelde termijn. Als de Eerste Kamer het Koninklijk Besluit wegstemt, dan kan de minister pas over zes weken een nieuw voorstel indienen. De Tweede Kamer gaat over enkele weken met reces vanwege de verkiezingen. Daarna moet een nieuw parlement zich over de Omgevingswet buigen. Nieuw uitstel van de wet dreigt dan, met gezichtsverlies voor Ollongren tot gevolg. Vandaag stuurt de minister nog een brief naar de Eerste Kamer. Het valt niet uit te sluiten dat zij het Koninklijk Besluit alsnog intrekt.

Het is niet de eerste keer dat de Eerste Kamer en minister Ollongren hard botsen. Vorig jaar juni stemde de senaat voor een motie van afkeuring tegen de minister van binnenlandse zaken, een unicum. De Eerste Kamer was verbolgen dat Ollongren weigerde de huren te bevriezen vanwege de coronacrisis.

