Eerste debat lijsttrekkers over het Noorden mét Geert Wilders

Het debat zal gaan over de gevolgen van de coronacrisis, jongeren en de woningmarkt, energie en natuurbehoud, de toekomst van de landbouw en de betrouwbaarheid van de overheid, maar zeker ook over het Noorden. De organisatie is in handen van het Noordelijk samenwerkingsverband en de stellingen zijn bedacht door de redacties van de drie noordelijke titels, het Friesch Dagblad, het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant. Het is via de websites van deze kranten te volgen.

Het woord lijsttrekker in de titel moeten we met een korrel zout nemen. Zo stuurt de VVD de nummer drie, Sophie Hermans. Premier Rutte wil zich naar eigen zeggen zo veel mogelijk buiten de verkiezingsstrijd houden. Het CDA stuurt Pieter Omtzigt, de nummer twee van de lijst en niet minister Wopke Hoekstra, die weliswaar een Friese naam heeft maar er niet is geboren. Ook D66 komt niet met lijstaanvoerder Sigrid Kaag, maar met de huidig fractievoorzitter Rob Jetten, de nummer twee.

Verder doen mee: Jesse Klaver van GroenLinks, Lilian Marijnissen van de SP, Lilianne Ploumen van de PvdA en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Enkele partijen nu wel in de Kamer zitten, zijn boos omdat ze niet mogen meedoen, zoals Forum voor Democratie, Denk, 50Plus en de SGP.

D66 en PvdA stellen voor om tijdens het debat een Pact te sluiten voor de komst van de Lelylijn, de snelle treinverbinding van Lelystad naar Heerenveen en Groningen. Het Noorden vraagt al decennialang om deze snellere verbinding, die de reistijd tussen Groningen en Friesland en de Randstad aanzienlijk zou bekorten. De lijn zou recent nog geld krijgen uit het Wopke-Wiebes-fonds, het groeifonds voor lange termijn-investeringen in de economie, maar ook dat ging niet door. De staat heeft zich nu diep in de schulden gestoken vanwege de coronacrisis.

Een andere handreiking naar het noorden is het pleidooi van Jetten en Wilders om de Elfstedentocht door te laten gaan, eventueel met minder publiek en andere conoramaatregelen.

Welmoed Sijtsma van WNL (Op1) en Eelco Bosch van Rosenthal (Nieuwsuur) presenteren het debat.

Het debat is te volgen via de website van Dagblad van het Noorden.

Lees ook:

Gratis kinderopvang: het klinkt goed, maar het is een duivels dilemma

Het politieke draagvlak voor gratis kinderopvang groeit. Het idee lijkt eerlijk en eenvoudig, maar wat betekent het voor de kwaliteit van de opvang die in Nederland juist net zo tot bloei is gekomen?