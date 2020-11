Eerdmans, Nanninga, Pouw en Vlaardingerbroek weg bij FvD

Dat laten zij weten in een gezamenlijke verklaring. Eerdmans, Pouw en Vlaardingerbroek stonden op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Nanninga zit voor FVD in de Eerste Kamer. Daarnaast werd vanavond bekend dat een deel van de Statenfractie in Overijssel zich afscheidt.

Nanninga was degene die afgelopen weekend de lont in het kruitvat stak, toen zij liet weten het oneens te zijn met Baudets zwakke ingrijpen in het jongerenafdeling van de partij. Nicki Pouw-Verweij schreef een brief over hoe het er op een etentje vorige week vrijdagavond aan toe ging, waarop Baudet antisemitische uitspraken deed; complottheorieën verkondigde en onder andere liet weten dat er wat hem betreft drie miljoen Nederlanders mochten sterven aan corona ‘in ruil voor vrijheid’. De gebeurtenissen beschreven in de brief werden bevestigd door meerdere FvD-prominenten, onder anderen Eerdmans en Vlaardingerbroek.

Toen Baudet op eigen houtje een lijsttrekkersverkiezing aankondigde en zichzelf toch kandidaat stelde, dreigden het bestuur hem te royeren. Maar vandaag liet het partijbestuur weten het lot van Baudet toch eerst aan de leden te willen voorleggen, iets dat tegen het zere been van de vier opgestapte leden blijkt te zijn.

“De voornaamste reden voor ons gezamenlijke besluit is dat wij geen lid willen zijn van een partij die extremistische opvattingen duldt”, schrijft het viertal. “We zijn bijzonder teleurgesteld in het gedrag van onze partijleider die geen schoon schip wilde maken.” Thierry Baudet “stelde zich keer op keer onberekenbaar en volledig solistisch op”.

Samen met @Eerdmans, @NickiVerweij en @ANanninga heb ik na alle gebeurtenissen van de afgelopen week besloten mijn lidmaatschap van Forum voor Democratie te beëindigen. Ik zie dan ook af van mijn plaats op de kandidatenlijst. Zie hier onze verklaring. pic.twitter.com/RinmJngUa8 — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) 26 november 2020

De prominente FVD’ers stellen vast dat hun interne kritiek “in het belang van de goede naam van de partij” niets heeft opgeleverd. Zij zeggen begrip te hebben voor de lastige keuze waar het partijbestuur voor stond, maar betreuren “dat zij de handdoek in de ring hebben gegooid”.

De fractie Amsterdam gaat los van de restanten van FvD verder. Voor gezond verstand in Amsterdam! https://t.co/bL15xbfBcb pic.twitter.com/SMQjByjHBN — Annabel Nanninga (@ANanninga) 26 november 2020

Nanninga blijft wel lid van de Eerste Kamer, en laat weten dat de Amsterdamse fractie van de FvD, die met twee leden in de gemeenteraad zit, zich afscheidt van de partij. Ook collega-senator Pouw “zal haar politieke werkzaamheden voortzetten”. Eerdmans, Pouw en Vlaardingerbroek zien af van hun plek op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.

Ook Statenleden Overijssel stappen op

Vier van de vijf leden van Forum voor Democratie (FVD) in Provinciale Staten van Overijssel stappen uit de partij en gaan samen als een nieuwe fractie verder.

“Wij verlaten circus FVD”, laten de leden een bericht op Twitter weten. Het bericht van de leden is vastgeplakt aan een verklaring die het landelijke FVD-bestuur aan het einde van donderdagmiddag uitstuurde. Daarin wordt een algemene ledenvergadering op 30 november aangekondigd met het royement van partijleider Thierry Baudet als agendapunt.

“Na alles wat er is gebeurd, had het bestuur Thierry Baudet al lang moeten royeren. Dat is een aangelegenheid voor het bestuur. Zo is dat eerder ook bij andere leden gegaan. Nu wordt het als agendapunt in een ledenvergadering opgenomen, waar Baudet zijn royement zal gaan aanvechten”, zegt fractievoorzitter Johan Almekinders in de Stentor.

