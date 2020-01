Een vuurwerkverbod dwingt de conservatieve politicus in een spagaat

Nederland discussieert over een vuurwerkverbod. En daarbij zijn er verschillende frames. Het eerste is dat van de traditie. Veel tradities liggen onder vuur. Zwarte Piet kan niet meer. De kerstboom is fout. En nu moet de volgende traditie er aan geloven: een Oudjaar met vuurwerk. Wie vanuit dit frame redeneert, is tegen een vuurwerkverbod.

Het tweede frame is dat van veiligheid, law and order. In de Oudejaarsnacht vallen doden en gewonden. Worden hulpverleners belaagd. Lijden we voor miljoenen schade. Dus kom maar op met dat vuurwerkverbod.

Ben je een wat conservatieve politicus, dan leveren die frames een spagaat op. Je wilt niet het verwijt krijgen dat je een traditie om zeep helpt. Maar je bent ook voor law and order. Je moet de kool en de geit sparen.

En dus is er een derde frame. Een vuurwerkverbod is niet éérlijk, redeneert CDA’er Martijn van Helvert. Het is unfair. Ga maar na, het betekent dat ouder en kind geen fonteintje meer kunnen afsteken. Pak dus de raddraaiers aan, niet ouders en kinderen met hun onschuldige siervuurwerk. Met een vuurwerkverbod lijden de goeden onder de slechten.

Het is een kool-en-geitframe: je steunt de traditie, maar bent ook van law and order.

De CDA-burgemeester van Nijmegen, ­Hubert Bruls, wil gewoon een totaal vuurwerkverbod. Hij formuleert het mooi: we moeten de lont uit de Oudejaarsnacht halen. Niks geen kool en geit of fonteintjes.

Hans de Bruijn is bestuurskundige en debatspecialist. Wekelijks analyseert hij de sturende taal van politici.