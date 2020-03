Een verlenging van de coronamaatregelen komt er. De vraag is voor hoe lang

Het kabinet zal morgen deze maatregelen verlengen, net als de plicht om 1,5 meter afstand te houden en het samenscholingsverbod voor drie of meer personen. Dat bevestigen bronnen aan het Binnenhof, na berichtgeving hierover in De Telegraaf.

Specialisten en politici overleggen vandaag en morgen nog over de details van de verlenging. Dat gebeurt in de twee belangrijkste crisisteams, het Outbreak Management Team en de ministeriële commissie crisisbeheersing. Morgen komt het kabinet dan met het besluit naar buiten. Nog niet zeker is met hoeveel weken de maatregelen verlengd worden. Grote evenementen waarvoor een vergunning nodig is zijn al verboden tot 1 juni.

Scholen dicht tot na de meivakantie?

Op 25 april zou overal in het land de meivakantie beginnen. Veel scholen plakken daar normaal gezien nog een extra week aan vast. Een verlenging tot na die vakantie zou logisch zijn. Minister Slob van onderwijs wilde de scholen sowieso gesloten houden tot de resultaten van een Brabants onderzoek bekend zijn naar de besmettelijkheid van kinderen. Daar worden gezinnen gevolgd om te zien hoe kinderen het coronavirus doorgeven. Dit onderzoek is pas na 6 april afgelopen.

Ook vindt er nog overleg plaats met de gezondheidsexperts of nog verstrekkender maatregelen dan de bestaande nodig zijn. Nu zijn de winkels nog open en mogen mensen met inachtneming van de beperkingen naar buiten voor een ommetje. Premier Rutte liet al eerder weten dat hem er veel aan gelegen is dat deze aanpak werkt, zodat het land niet totaal op slot hoeft. Volgens de bronnen liggen verdergaande maatregelen nu niet in de lijn der verwachting.

Voor de ziekenhuizen zijn de komende twee weken cruciaal. Medisch experts verwachten een piek in de bezetting van de ic-afdelingen. De capaciteit van de ic’s wordt deze week opgevoerd tot 2400 bedden. Nu zijn dat er 1600.

Het coronavirus heeft al zeker 864 levens geëist in Nederland, een toename van 93 sinds zondag, blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM krijgt de sterftecijfers van de GGD’s in het land. Het werkelijke aantal overledenen ligt hoger. In de eerste plaats worden sterfgevallen soms pas na enkele dagen doorgegeven. Daar komt bij dat lang niet iedere besmetting wordt vastgesteld met een test. Als iemand die niet is getest door het virus komt te overlijden, komt dat niet terug in de statistieken.