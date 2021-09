Een thuiswerkvergoeding, geld voor woningbouw. Dit zijn de plannen voor het komende jaar

Vertraging door corona

Tussen 2021 en 2023 steekt het kabinet 8,5 miljard in het onderwijs, om de door de pandemie ontstane leerachterstanden in te halen. Iedereen die dit jaar hetzelfde studeert als vorig jaar krijgt 50 procent van zijn collegegeld vergoed. Ook is er een tegemoetkoming beschikbaar voor mbo’ers en hbo’ers die hun die hun basis- of aanvullende beurs dreigen te verliezen.

Lerarentekort

Vanaf 2025 is er tot 430 miljoen euro beschikbaar om de werkdruk in het primair onderwijs aan te pakken. Verder komt er structureel 645 miljoen bij om de hoge studentenaantallen in het hoger onderwijs te compenseren. Op verzoek van de Tweede Kamer geeft het kabinet nog 60 miljoen uit voor de lerarenbeurs, waarmee leraren zich kunnen blijven ontwikkelen.

Openbaar vervoer

Rijkswaterstaat investeert in 2022 2,1 miljard in onderhoud, renovatie en vervanging van de infrastructuur. ProRail gaat tot en met 2025 jaarlijks 1,5 miljard uitgeven aan het beheer en onderhoud van het spoor.

Veilig Nederland

De komende tien jaar gaat het kabinet 500 miljoen besteden aan de verkeersveiligheid, wat op 50 miljoen per jaar neerkomt. Ook gaat het kabinet inzetten op dijkversterking en rivierverruiming, om Limburgse taferelen in de toekomst te voorkomen. Er wordt via het Deltafonds 100 miljoen uitgegeven om de Nederlandse zoetwatervoorziening klimaatbestendig te maken.

Woningbouw

Het kabinet geeft de komende tien jaar 1 miljard euro uit aan de woningbouw, 100 miljoen per jaar. Dit is bedoeld voor de snelle bouw van nieuwe woningen.

Tekorten jeugdzorg

Er komt 1,3 miljard beschikbaar om de tekorten in de jeugdzorg te compenseren, dit komt bovenop de 300 miljoen die daar al voor beloofd is.

Inlichtingendienst AIVD

De AIVD krijgt er structureel 15 miljoen erbij. Dat geld wordt gebruikt voor technologische innovatie, verder onderzoek naar rechts-extremisme en de versterking van cyberactiviteiten.

Verkiezingen

Het kabinet stelt 6,5 miljoen beschikbaar om het verkiezingsproces in goede banen te leiden, onder meer voor de gemeenteraadsverkiezingen komend jaar.

Bestrijding criminaliteit

Om de georganiseerde misdaad hard te blijven bestrijden trekt het kabinet 524 miljoen uit, waarvan 434 miljoen structureel is. Dit is onder andere bedoeld om de samenleving en economie voor criminaliteit te behoeden, en om te investeren in bijzondere opsporingsdiensten en forensische opsporing.

Rechtsbijstand

Het kabinet stelt 154 miljoen beschikbaar voor een betere betaling voor onder andere sociale advocaten en bijzondere curatoren.

Detentie

Het kabinet zegt fors te investeren in het gevangeniswezen. Er komt voor 2022 45 miljoen, voor 2023 25 miljoen en voor daarna een structurele 15 miljoen bij.

Klimaat

Het kabinet trekt 6,8 miljard uit voor klimaatmaatregelen. Er gaat onder andere geld naar subsidiepotten (warmtepompen, elektrische auto’s) en naar bedrijven die willen vergroenen.

Koopkracht

De koopkracht blijft voor de meeste Nederlanders ongeveer gelijk, tenzij persoonlijke omstandigheden veranderen. Het werkloosheidspercentage is 3,2 procent.

Zorgkosten corona

Voor coronabestrijding (vaccinaties, testen en bron- en contactonderzoek) ligt 2,1 miljard euro klaar. Plus nog eens 27 miljoen om het land voor te bereiden op komende pandemieën en om een ‘nationale zorgreserve’ op te bouwen.

Eigen risico

Het eigen risico blijft 385 euro per maand. De premie voor de basisverzekering stijgt naar 125,75 euro, verwacht het kabinet. De 2,75 euro extra per maand wordt voor de laagste inkomens gecompenseerd in de zorgtoeslag.

Jeugdzorg

Om de wachtlijsten in de jeugdzorg op te lossen krijgen gemeenten fors meer geld: 1,3 miljard euro extra, bovenop een eerdere 300 miljoen. Er komen meer praktijkondersteuners jeugd-ggz bij de huisarts, als laagdrempelig vorm van hulp.

Zorgpersoneel

Om de personeelstekorten in de zorg tegen te gaan krijgen zorginstellingen extra geld voor stageplekken (63,5 miljoen euro) en om de bureaucratie in de wijkverpleging aan te pakken (57 miljoen euro).

Welvaartsziekten

Er is ‘meer nodig’ om welvaartsziekten tegen te gaan, zegt het kabinet. Maar een volgend kabinet moet beslissen over nieuwe afspraken of verboden rond roken, alcohol, suiker en vet.

Defensie

De krijgsmacht krijgt er tientallen miljoenen bij, bedoeld voor munitie, hulp aan veteranen en voor de inlichtingendienst MIVD.

Thuiswerkvergoeding

Werkgevers mogen hun werknemers straks een maximale vergoeding van 2 euro per dag geven zonder dat hierover belasting moet worden betaald. Daarmee worden zaken als de hogere energierekening, koffie, thee en toiletpapier deels vergoed.

