Een reddingsboei of een gifpil? De belastingkorting van de VVD splijt de Kamer

Dat bleek maandag in de Tweede Kamer waar de Bik als onderdeel van het Belastingplan werd behandeld. “Een gifpil”, noemde PvdA-Kamerlid Nijboer het. De SP ziet er bijna een “complot” in , dat deze investeringsregeling niet kan worden afgewezen zonder het hele Belastingplan weg te stemmen.

Met de regeling kunnen bedrijven de komende twee jaar korting op de loonbelasting krijgen als ze minimaal 20.000 euro investeren. Het gaat over 4 miljard euro. Het CPB voorspelde eerder dat door de coronapandemie 10 miljard minder zal worden geïnvesteerd. Het kabinet hoopt met hiermee dat investeringen wél doorgaan en de economie blijft draaien.

Maar de Raad van State, het CPB en zelfs de eigen ambtenaren op de ministeries hebben vooral kritiek op de regeling. Zij voorzien dat bedrijven hun investeringen in tijd naar voren halen, maar dat het uiteindelijk geen banen oplevert, niet efficiënt is en uiterst moeilijk uitvoerbaar.

De regeling lijkt voor de VVD een prestigekwestie geworden

De oppositie ziet er dan ook weinig tot niets in. “Niet doen”, concludeerde PVV-Kamerlid Van Dijk en de PvdA is er zozeer op tegen, dat het bereid is om tegen het hele belastingplan te stemmen, aldus Kamerlid Nijboer. GroenLinks-kamerlid Snels is “bang”, dat we met alle goede bedoelingen een “nieuw uitvoeringsdrama” maken van de Bik. “Maar het lijkt erop dat het kabinet niet wil werken aan een meerderheid in het parlement.” Wat FvD vindt, is onduidelijk, want die partij was maandag niet bij het debat.

GroenLinks en de SGP willen eventueel de Bik nog steunen, mits er wijzigingen komen. Zij pleiten ervoor de regeling vooral voor kleine ondernemers toegankelijk te maken, want dan wordt de maatregel effectiever. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie steunen dit idee.

Maar de Kamer kreeg maandag vooral te maken met een geharnaste VVD, gesteund door het CDA. De investeringsregeling lijkt voor de VVD een prestigekwestie geworden. Het wordt gezien als opvolging van de eerder mislukte afschaffing van de dividendbelasting. Daarmee hoopte, aan het begin van deze kabinetsperiode, premier Rutte tevergeefs bedrijven als Unilever in Nederland te houden. De facto betaalt het bedrijfsleven deze kabinetsperiode niet minder, maar 5 miljard meer belasting. Voor de liberalen is het een moeilijk verhaal richting ondernemers.

SP: Bedrijven hebben geen cadeautje nodig van de overheid

VVD-Kamerlid Lodders verklaarde er “heel emotioneel” van te worden dat de SP geen enkel oog voor het bedrijfsleven heeft. Volgens SP-kamerlid Alkaya hebben bedrijven die nog in staat zijn te investeren helemaal geen cadeautje van de overheid nodig. “Snapt u niet dat de Bik echt niet helpt voor een horeca-ondernemer die bijna failliet gaat”, kaatste Alkaya de bal terug. Maar volgens Lodders zien ondernemers “hun levenswerk” verloren gaan. “De Bik is een reddingsboei voor bedrijven.”

Coalitiepartij D66 maakte maandag een kleine opening naar de oppositie. Kamerlid Van Weyenberg was blij dat ook de oppositie inziet dat bedrijven moeten blijven investeren. Hij vindt dat het MKB meer moeten profiteren van de Bik. En D66 maakt zich grote zorgen of de regeling wel uitvoerbaar is. “Want als dat niet zo is, is straks niemand geholpen”. Het zijn “open” vragen waarmee het Kamerlid zijn D66-staatssecretaris Vijlbrief de gelegenheid geeft om alsnog draagvlak te zoeken.

