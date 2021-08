Een ongekend kritische Kamer wil niks weten van excuses van kabinet

Daags na de escalatie in Afghanistan zegt het kabinet alles op alles te zetten om Afghanen die voor de Nederlandse krijgsmacht hebben gewerkt naar Nederland te halen. Tolk of niet, zo laten bewindvoerders doorschemeren, tijdens het debat dinsdag over de situatie in Afghanistan. “We zijn overvallen”, zei minister Sigrid Kaag van buitenlandse zaken. “En met Nederland de rest van de internationale gemeenschap. Iedereen die dit had kunnen voorzien, verdient een Nobelprijs.”

Een ongekend kritische Tweede Kamer is het daar niet mee eens. “Schaamt u zich niet”, vroeg SP-Kamerlid Renske Leijten. Hoe reflecteert u op uw eigen handelen van de afgelopen maanden, wilde ook Kati Piri van de PvdA weten. Want waar het kabinet nu vredelievend over het hart strijkt, sloeg de minister van defensie, Ank Bijleveld, krap een week geleden nog een heel andere toon aan. Ook toen rukte de Taliban op, maar de minister vreesde voor een ‘niet beheersbare toename’ van Afghanen als Nederland behalve tolken ook ander lokaal personeel zou evacueren. Het kabinet wilde daarom ‘terughoudend’ zijn in het honoreren van verzoeken van Afghanen die niet als tolk hadden gewerkt.

En hoezo overvallen, leek de Kamer ook te willen zeggen. Eind april brachten Kamerleden de situatie van de tolken al onder de aandacht. Op 3 juni nam de Kamer een motie aan die het kabinet opdroeg Afghaanse tolken en hun gezinnen zo snel mogelijk, nog voor het vertrek van Nederlandse militairen, naar Nederland te halen. “Ik vind het pijnlijk dat het de Kamer moest zijn die het kabinet tot meer tempo en minder bureaucratie moest manen”, zei VVD’er Jeroen van Wijngaarden. Waarom, wilden heel wat andere Kamerleden weten, is die motie niet uitgevoerd?

Zowel Kaag als Bijleveld weerspreken dat deze motie niet zou zijn uitgevoerd. Sinds juli zijn er mondjesmaat, via commerciële vluchten, 43 Afghaanse tolken naar Nederland gehaald. 67 tolken staan momenteel op de lijst om zo snel mogelijk naar Nederland te worden overgebracht. Nog eens 35 tolken, die werkzaam waren voor de Europese politiemissie Eupol , staan (ook na aandringen van de Kamer) op een evacuatielijst. Maar, waarschuwen de betrokken ministers ook, het is nog maar te bezien of ze in de huidige chaos ter plaatse allemaal in veiligheid kunnen worden gesteld.

Andere landen niet verder gevorderd

Is de motie goed uitgevoerd, reflecteerde minister Kaag hardop. “Nee, iedereen is daar totaal ontevreden over.” Die gebrekkige uitvoering heeft volgens haar wederom te maken met de ‘totaal onvoorziene situatie’ in Afghanistan. Andere landen die, in de woorden van Kaag, ‘mooie aankondigingen doen’, zijn niet per se verder gevorderd in het evacueren van hun lokale staf. Wat ook voor vertraging heeft gezorgd, vulde Bijleveld aan, zijn de eisen van de Afghaanse overheid. Afghanen hadden onder meer een geldig identiteitsbewijs nodig om op het vliegtuig te kunnen stappen. “Dat had van ons niet gehoeven, maar in een soevereine staat kunnen wij niet ingrijpen”, aldus Bijleveld.

Ook deze uitspraken hoorde een groot deel van de Kamer hoofdschuddend aan. De Taliban grepen afgelopen weekend inderdaad veel sneller de macht dan Amerikaanse analisten vorige week nog hadden voorspeld, maar de motie lag twee maanden eerder al klaar. In de tussentijd bleven Kamervragen over de stand van zaken onbeantwoord, moesten Kamerleden druk blijven uitoefenen om ministeries in beweging te krijgen. “Straks is het nog de schuld van de Afghaanse regering dat de motie niet is uitgevoerd”, sneerde Piri.

Onduidelijk blijft hoeveel Afghaanse personeelsleden, buiten de tolken om, het kabinet bereid is te evacueren. Deze koks, bewakers, juristen, tuinmannen en anderen staan niet op de lijsten van het ministerie van defensie. Hun verzoeken worden individueel beoordeeld, lieten bewindsvoerders weten. Hetzelfde geldt voor journalisten, ambtenaren en mensenrechtenactivisten. Staatssecretaris Broekers-Kol verzekert dat er ruimhartig met hun verzoeken zal worden omgesprongen, maar wijst ook naar het ministerie van defensie als het gaat om de inventarisatie van die verzoeken. Defensieminister Bijleveld wijst op haar beurt weer naar Broekers-Knol als het gaat om de uiteindelijke toelating van deze Afghanen. D66 diende dinsdag een motie in om ook deze stafleden zo snel mogelijk te evacueren. Een meerderheid van de Kamer heeft de motie ondertekend. “U hoeft niet te wachten met de uitvoering ervan. U kunt nu al beginnen”, zei indiener Salima Belhaj (D66).

