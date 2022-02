Een nieuwe stap richting normaal, met versoepelingen én een grotere rol voor de Kamer

Als het aan het kabinet ligt, stromen de theaters, cafés, stadions en bioscopen vanaf volgende week vrijdag weer vol. Ook gaat de sluitingstijd naar 1 uur ‘s nachts.

Dat schrijft minister Ernst Kuipers van volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. Voor het eerst krijgt het parlement nu vóóraf de coronaplannen van het kabinet te lezen.

De QR-code, te verkrijgen door vaccinatie, een herstelbewijs, of test, blijft wel gelden. Clubs en discotheken kunnen weer open, zij het tot 1 uur. Op plekken met een maximum capaciteit van 500 personen, komt de zitplicht te vervallen. Als een locatie door meer dan 500 mensen wordt bezocht, dan is een vaste zitplek wel verplicht.

Nog altijd torenhoge besmettingscijfers

Daarmee zet het kabinet de versoepelingen door, waarmee het in januari begon. Begin deze maand werden de maatregelen al verder losgelaten dan het Outbreak Management Team (OMT) had geadviseerd. Kuipers en premier Mark Rutte zeiden toen een ‘weloverwogen risico’ te nemen.

Dat heeft goed uitgepakt: donderdag daalde het aantal mensen in de ziekenhuizen iets, ondanks de nog altijd torenhoge besmettingscijfers. Over de hele afgelopen week gezien nam het aantal opnames wel iets toe.

De maatregelen zijn nog niet definitief. Vrijdag volgt een OMT-advies. Mochten de virologen en epidemiologen de risico’s onverantwoord vinden, dan zal het kabinet een en ander aanpassen. Ook volgt er nog een gesprek met de burgemeesters over handhaving.

En de Tweede Kamer heeft er nog iets over te zeggen. Doordat Kuipers de maatregelen vooraf naar de Kamer stuurt, gaat de week die de Kamer wettelijk heeft om iets van de maatregelen te vinden, nu al in. Daardoor krijgt de Kamer meer invloed. Ook kunnen de versoepelingen eerder ingaan, omdat de wettelijke ‘bedenktijd’ nu al ingegaan is.

De nieuwe werkwijze past in een serie besluiten die Kuipers sinds zijn aantreden heeft genomen, die de rol van het kabinet in de virusbestrijding de facto kleiner maken. Voor de vorige persconferentie stuurde het kabinet het OMT-advies al naar de Tweede Kamer. Het vorige kabinet weigerde dit steeds, ondanks aandringen van met name journalisten.

Normaliseren van de besluitvorming

Daarnaast was Kuipers vorige week enthousiast over de wetswijziging waardoor de Kamer voortaan vooraf kan beslissen over verlenging van de coronawet. Tot dusver verlengde het kabinet deze wet elke drie maanden, en volgde goedkeuring vanuit de Tweede Kamer achteraf.

Het kabinet wil met het normaliseren van de besluitvorming de virusbestrijding uit de crisisstand halen. Om die reden zet premier Rutte ook een stapje opzij, en komt het coronadossier meer bij Kuipers te liggen. Dinsdag is de eerste persconferentie zonder de premier.

