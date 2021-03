Een moeizame formatie dreigt voor Rutte en Kaag; dit zijn hun opties

Het moet een snelle formatie worden, vinden alle partijen aan het Binnenhof. Geen herhaling van 2017, toen het 225 dagen duurde voordat het derde kabinet-Rutte kon aantreden. Maar deze wens is geen garantie voor succes. Het dreigt alsnog een moeizaam proces te worden.

Donderdagmiddag ontvangt Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib de lijsttrekkers van alle gekozen partijen, ook de nieuwelingen. Het belangrijkste besluit dat zij moeten nemen is het aanwijzen van een verkenner, die de komende dagen (weken wellicht) de mogelijke coalitiesamenstellingen gaat onderzoeken.

Dat VVD en D66, de grote winnaars van de verkiezingen, tot elkaar zijn veroordeeld, is evident. Een regering zonder één van deze twee partijen lijkt uitgesloten. De grote vraag is dan wie zich daar straks bij aansluit.

Mogelijke coalities en gevoelige kwesties

Een mogelijkheid is dat de huidige coalitie (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) een doorstart maakt. Zij lijken samen af te stevenen op 79 Kamerzetels, zelfs meer dan ze nu hebben. Maar daar doemt een groot obstakel op: D66 en CU staan lijnrecht tegenover elkaar op medisch-ethische onderwerpen. Tijdens Rutte III hebben ze gevoelige kwesties weten ze pacificeren, maar dat zal vermoedelijk niet nog eens vier jaar lukken. D66 wil de ‘voltooid leven’-wet van Pia Dijkstra in stemming brengen in de Kamer. CU-partijleider Gert-Jan Segers heeft al laten weten dat zijn partij, mocht die ook straks in de regering komen, daar niet aan zal meewerken: “Er is geen scenario waarin de ChristenUnie deze wet gaat uitvoeren.”

Er een andere optie is dat Joost Eerdmans met zijn JA21 (4 zetels) zich aansluit bij VVD, D66 en CDA. Maar ook dit is bepaald niet voor de hand liggend. Sigrid Kaag zal liever naar links kijken tijdens de formatie dan naar rechts. Een mogelijkheid is dan dat VVD en D66 een regering vormen met PvdA en SP. Paar problemen: Mark Rutte heeft veel liever CDA aan boord dan deze linkse partijen. En Lilianne Ploumen en Lilian Marijnissen zeggen dat een plek in de oppositie voor hen waarschijnlijk is.

De rol van GroenLinks lijkt uitgespeeld, nu Jesse Klaver een zeer slecht resultaat behaald: van 14 naar 7 zetels. Wat nog mogelijk is, in theorie, is een coalitie met VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Maar zowel Rutte als CDA-leider Wopke Hoekstra heeft herhaaldelijk laten doorschemeren dat Klaver geen favoriete partner is. Zij vinden de klimaatplannen van GroenLinks veel te radicaal.

VVD en CDA zullen, mocht de coalitie inderdaad met links worden aangevuld, liever willen samenwerken met PvdA en SP. Een voordeel van die samenstelling, aangevuld met D66: deze vijf partijen bezitten samen ook een meerderheid in de Eerste Kamer. Dat regeert een stuk comfortabeler.

