Een miljoen huizen, halvering van de veestapel en minder ongelijkheid: zo wil D66 de verkiezingen winnen

Met de nieuwe lijsttrekker Sigrid Kaag aan het roer gaat D66 de verkiezingen in met de belofte om één miljoen huizen te bouwen, vooral huurwoningen. Ook moeten leraren beter betaald worden, dient de veestapel gehalveerd te worden en neemt de partij afscheid van het leenstelsel. De studiebeurs komt terug, wat D66 betreft, in een andere vorm.

De partij presenteerde vanmiddag als eerste al het concept-verkiezingsprogramma. Daarmee is Kaag de eerste lijsttrekker die haar partij in de campagnestand zet, richting maart 2021. Wegens Covid-19 was de presentatie coronaproof, in een grote hal waar de zestig aanwezigen op veilige afstand van elkaar bleven.

D66 bouwt in het verkiezingsprogramma voort op het thema dat de partij al langer omarmt, van de ‘kansengelijkheid’. “De coronacrisis heeft ons nog steviger op de toch al ongemakkelijke feiten gedrukt”, zegt lijsstrekker Sigrid Kaag. “Lang niet iedereen in Nederland heeft dezelfde kansen.”

Geen nieuwe koers

Een andere koers brengt de nieuwe politiek leider niet. De partij profileert zich op de bekende onderwerpen van duurzaamheid en onderwijs. De halvering van de veestapel is opgenomen in het programma als doel. Verder wil D66 zesduizend windmolens op zee bouwen, het grootste park van Europa. Leraren moeten beter betaald worden, vindt de partij.

Hoofdschrijver en voorzitter van de programmacommissie Wouter Koolmees en lijstrekker Sigrid Kaag tijdens de presentatie van het concept-verkiezingsprogramma van D66. Beeld ANP

Een nieuwe koers ligt ook niet in de verwachting. Kaag bouwt voort op de koersdiscussie die eerder in D66 onder interim-leider Rob Jetten is gevoerd. Hij kondigde aan dat de partij zich ‘radicaal’ wil richten op gelijke kansen. Sigrid Kaag vertaalt dat richting de verkiezingen in een pleidooi voor “een economie waarin de mens centraal staat, een economie van waarden en normen”, zei zij bij de presentatie in Rotterdam.

De miljonairsbelasting waar Rob Jetten eerder voor pleitte, staat niet letterlijk het programma. Iets ervan klinkt wel door in het voorstel voor een ‘rechtvaardiger’ belastingstelsel, met hogere belastingen voor vermogens boven de 1 miljoen euro en een einde aan het toeslagenstelsel. Het kabinet heeft daar dit najaar ook plannen voor. Het voorstel van D66 ligt in dezelfde lijn. Voor de rijkste 1 procent Nederlanders wil D66 dat zij ook een hogere belasting over hun aandelenportefeuille afdragen. De huidige belastingvoordelen lokken belastingontwijking uit, aldus de partij.

Nadruk op wonen

Nieuw is de nadruk die D66 legt op wonen. D66-minister Kajsa Ollongren ligt bij de linkse oppositie onder vuur, onder andere vanwege de sterke huurstijgingen. De programmacommissie onder leiding van minister van economische zaken Wouter Koolmees spreekt van “een stille ramp op de woningmarkt”. Iedereen moet zich krijgen op een goede woning, zegt hij, met het bouwen van een miljoen nieuwe huizen bouwen voor 2035, vooral huurwoningen. De hypotheekrenteaftrek moet verdwijnen, herhaalt de partij een eerder standpunt.

Van het leenstelsel, waar D66 een van de grote pleitbezorgers was, wordt afscheid genomen. Studenten kunnen weer een studiebeurs krijgen van 300 euro, is het voorstel. Voor jongeren met ouders die minder verdienen dan 70.000 euro per jaar, moet dat bedrag zelfs 700 euro worden.

De leden van D66 moeten dit najaar het programma nog goedkeuren.

