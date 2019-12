Een meerderheid van de Eerste Kamer steunt de spoedwet met stikstofmaatregelen

Het is dinsdagochtend moeilijk om senatoren te vinden die oprecht enthousiast worden van de spoedwet om de stikstofuitstoot terug te brengen. Toch is al na een paar uur debat duidelijk dat de wet een meerderheid in de Eerste Kamer zal halen. Het alternatief, dat de bouw mogelijk geheel stil komt te vallen, is voor veel fracties een groter schrikbeeld dan de impopulaire wet.

Nadat de afgelopen dagen al duidelijk was geworden dat de SGP en Groep Otten (GO) voor de wet zouden stemmen, krijgt het kabinet dinsdagochtend ook de steun van de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF), die in de senaat zit dankzij stemmen van provinciale partijen. Met die eenmansfractie zijn 38 van de 75 Eerste Kamerleden voor de spoedwet. Daarmee is er geen steun nodig van de linkse oppositie. En zo slaagt het kabinet ook voor de eerste serieuze test in de senaat: het is de coalitie gelukt om daar een belangrijke wet aangenomen te krijgen, nu zij daar geen meerderheid meer heeft.

Gerben Gerbrandy (OSF) stemt onder protest in. Hij haalt aan dat de Eerste Kamer er immers is om wetten te controleren op ‘rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en haalbaarheid’. “Of dit juridisch goed in elkaar zit, daar kun je grote vraagtekens bij stellen.” Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk hoe te handhaven valt dat boeren inderdaad eiwitarmer veevoer zullen gebruiken. Ook de Raad van State had de nodige op- en aanmerkingen op de wet. Gerbrandy: “Maar er is een groter belang. Het land dreigt op slot te gaan, er moet iets gebeuren.” De OSF steunt de spoedwet daarom, aldus Gerbrandy “vooral om de woningbouw los te krijgen.”

Vorige week stemde GO al in om vergelijkbare redenen. Na een bezoek aan premier Rutte in het Torentje zei partijleider Henk Otten dat hij niet wil dat het land in een recessie terechtkomt, wanneer de woningbouw stilvalt. “Wij laten Nederland niet stikken.”

Een comfortabele meerderheid

En zo gloort er, terwijl het debat nog aan de gang is, ineens een comfortabele meerderheid voor het kabinet. Want mogelijk steunen ook de PvdA en 50Plus de spoedwet nog. De PvdA kreeg de toezegging dat bij het bouwen van woningen, huizen voor lage- en middeninkomens voorrang krijgen. Dat is een belangrijke eis voor de sociaal-democraten, in ruil voor steun aan de wet.

PvdA-senator Koole wil tijdens het debat van minister Carola Schouten (landbouw) weten of er ook extra geld vrijkomt voor natuurbescherming. In een brief maandagavond schreef de minister dat er in 2020 een beslissing wordt genomen over ‘meerjarige investeringen’. Koole: “Dat kan dus nog alle kanten op gaan.”

Voor 50Plus-senator Martin van Rooijen blijkt een onderzoek naar de rekenrente voor pensioenen ineens niet meer een halszaak om zijn handtekening onder de wet te zetten. Eerder had partijleider Henk Krol die eis gesteld. Van Rooijen zegt dat hij opnieuw om dat onderzoek zal vragen, maar dan in de Eerste Kamercommissie voor sociale zaken. “Wij hebben nooit die koppeling aan steun voor de stikstofwet gemaakt”, zegt Van Rooijen.

Daarna vat hij de overweging samen die alle partijen vanavond zullen moeten maken, als er over de wet gestemd wordt: “Mijn fractie kijkt naar het landsbelang, maar daarnaast ook naar de kwaliteit van de wet. Daar maken wij ons grote zorgen over.” Wel laat hij doorschemeren dat steun van 50Plus dichterbij komt, wanneer het kabinet ook voorrang geeft aan de bouw van seniorenwoningen.

In de spoedwet is geregeld dat veevoer zo bewerkt wordt dat het minder ammoniak uitstoot. Ook hebben bouwprojecten die niet schadelijk zijn voor beschermde ¬natuurgebieden geen vergunning meer nodig. Met deze maatregelen en de verlaging van de maximum snelheid (die niet in de spoedwet staat), hoopt het kabinet dat de bouw van 75.000 projecten volgend jaar kan doorgaan.

