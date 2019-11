Een lekkere kibbeling is óók natuur. Net als remouladesaus: daar zitten tuinkruiden in

In deze tijden van stikstofcrisis staat de natuur volop in de politieke belangstelling. Mark Rutte en Thierry Baudet gaan zelfs samen een wandeling door de Haagse duinen maken om te kijken hoe de planten erbij liggen, zo besloten ze vorige week tijdens een Kamerdebat.

Dan moeten ze het eerst wel eens worden over wat natuur nou eigenlijk is, want daarover lopen de politieke meningen sterk uiteen.

De premier hield Baudet voor dat het niet zo best gesteld is met de natuur in en rond de hofstad. “Dan laat ik u zien dat de Haagse duinen, die een aantal jaren geleden nog een vrij grote biodiversiteit hadden, inmiddels in belangrijke mate gekenmerkt worden door brandnetels en bramenbosjes. Als je daar gaat hardlopen, dan zie je dat.”

Kibbeling

De fractievoorzitter van Forum voor Democratie was niet overtuigd. Volgens hem laat de door Rutte aangehaalde groei van brandnetels en bramenbosjes juist zien dat het goed gaat met het duingebied. “Iedereen heeft het over de verschraling van de natuur, maar daarmee bedoelen ze dus meer planten en bomen.”

Misschien kan Baudet de premier na het wandelingetje ook nog even meenemen naar de viskraam, om zijn argumentatie uit het debat kracht bij te zetten. “De Nederlandse natuur floreert. We hebben de mooiste bossen, de beste stranden, de lekkerste haring en de lekkerste kibbeling op die stranden.” Wij vragen ons inmiddels af of de remouladesaus bij de gebakken vis tegen die tijd ook tot de natuur behoort. Daar horen per slot van rekening verse tuinkruiden in te zitten.

Ganzen

Rutte is niet de enige die weleens buiten komt. Barry Madlener (PVV) ervaart daar net als Baudet dat het goed gaat met de natuur. “Kijk naar de ganzen in Nederland: het stikt van de ganzen. De bomen staan mooi in blad.”

Binnen Ruttes eigen VVD zijn er ook mensen die deze positieve inschatting delen. Kamerlid Remco Dijkstra benadrukte vorige week dat hij de verlaging van de maximumsnelheid alleen ziet als maatregel om banen in de bouw te redden, en niet als noodzakelijk omdat het slecht zou gaan met de natuur. “Ik vind de bossen nog altijd even groen.” De opoffering is dan ook niet bedoeld voor een ‘schildpad of hagedis.’

De critici van een strenger stikstofbeleid zijn verenigd in hun voorliefde voor bossen. Dat lijken zij als het summum van natuur te zien. Niet alleen Baudet, Madlener en Dijkstra spreken erover, maar ook CDA’er Maurits von Martels onlangs in een interview met het vakblad Nieuwe Oogst.

Opvallende definities van natuur 1. Lekkere kibbeling (Thierry Baudet) 2. Veel ganzen (Barry Madlener) 3. Een mooi akkerveld in bloei (Henk Bleker)

Stuifduin

Hij uitte kritiek op de Natura-2000 gebieden, omdat daar bomen gekapt worden. Staatsbosbeheer doet dat om hei en stuifduin te creëren, en zo de biodiversiteit te vergroten. Von Martels is kritisch, want het dichtbevolkte Nederland is niet geschikt om ‘kwetsbare natuur’ aan te leggen. “Want dan moet net die ene speciale plant overleven, zonder dat wordt gevraagd of dat daar überhaupt wel kan.”

Toch is er wel wat veranderd. Enige jaren geleden klonk de opvatting dat alles wat groeit of bloeit natuur is, ook vanuit het kabinet. Mark Rutte noemde in 2011 ‘een koe in de wei’ als goed voorbeeld.

Neem ook Henk Bleker, destijds staatssecretaris van landbouw. In een interview met de website Agrarisch Nieuwsgrazer beaamde hij in 2012 dat ‘een mooi akkerveld in bloei’ ook natuur is.

Hetzelfde kan gelden voor koeien in de wei, zo vertelde hij op trotste toon. “Als er dan ook weidevogelbeheer wordt gepleegd. Dat is een mooie combinatie. En voor de rest, gewoon goed produceren. Veel kilo’s per jaar per koe. Goed vetpercentage.” We hopen maar dat de kibbeling of haring waar Baudet en Rutte binnenkort langs de Haagse duinen van genieten ook lekker vet is.

De rubriek Plein 2 behandelt de belangrijke en minder belangrijke bijzaken in politiek Den Haag, beschreven door de parlementaire redactie van Trouw.