Een lagere opkomst helpt linkse partijen

- Stemmen kan woensdag tot 21.00 uur 's avonds.

- De eerste exitpolls worden om 21.00 uur verwacht, de eerste echte uitslagen worden vanaf 22.00 uur verwacht

- Zodra de uitslagen binnenkomen, kunt u op Trouw.nl per gemeente kijken hoe er gestemd is.

- Onze beste verhalen over de gemeenteraadsverkiezingen leest u hier.