Een kontje voor de economie: coalitie krijgt steun voor Bik met steun van FvD

Met steun van de SGP, Forum voor Democratie en het lid Haga zal donderdag de omstreden Baangerelateerde Investerings Korting (Bik) toch worden goedgekeurd. De coalitie heeft de regeling iets aangepast zodat het midden- en kleinbedrijf er meer van profiteert.

De voltallige linkse oppositie heeft hierdoor het nakijken. Het maakt niet meer uit of ze voor of tegen de Bik zijn. De investeringskorting wordt namelijk gesteund door een paar kleine partijen en eenmansfracties in zowel de Tweede Kamer als de Senaat (met het lid Otten).

SP, GroenLinks en PvdA blijven kritisch over de Bik. Ze zien het als een niet-effectieve maatregel voor het bedrijfsleven, en het planbureau gaf hun daarin gelijk. De regeling draagt volgens het CPB nauwelijks bij aan de economie of de groei van banen.

Net zo omstreden als het afschaffen van de dividendbelasting

Maar voor de VVD is deze regeling heel belangrijk. De liberalen willen volgend jaar niet de verkiezingen ingaan als de partij die de lasten van het bedrijfsleven alleen maar heeft verhoogd. De VVD wil per se dat de Bik wordt goedgekeurd. Daarom maakte het kabinet de regeling ook onderdeel van het hele Belastingplan. In dat plan zitten ook voor linkse partijen mooie maatregelen zoals huurverlaging en de lagere overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt. Het kabinet heeft het de oppositie dus extra moeilijk gemaakt om tegen het hele Belastingplan te stemmen. GroenLinks en de PvdA hoopten tot deze week dat zij in overleg met de coalitie de Bik nog drastisch konden wijzigen.

Maar dat is voor de VVD onbespreekbaar. De Bik is inmiddels net zo omstreden als de afschaffing van de dividendbelasting aan het begin van de kabinetsperiode. Premier Rutte had de afschaffing toen voorgesteld in de hoop dat multinationals zoals Unilever in Nederland zouden blijven. Rutte moest het voorstel echter na een jaar weer intrekken, omdat Unilever toch uit Nederland vertrok en er buiten de VVD geen enkele steun voor was. De Bik is door de SP een ‘Dividendbelasting 3.0’ genoemd, omdat er een vergelijkbaar bedrag mee is gemoeid als de afschaffing van de dividendbelasting.

Een kontje voor de economie

Met de Bik wil het kabinet de “economie een kontje” geven. Het planbureau voorspelde dat bedrijven in deze crisis 10 miljard minder gaan investeren. Met deze subsidie kunnen bedrijven straks een korting op de loonbelasting krijgen, als ze minimaal 20.000 euro investeren. Minimaal 65 procent van de beschikbare 4 miljard euro moet ten gunste komen van het midden- en kleinbedrijf. Eerder zou 50 procent van de Bik-geld voor het mkb zijn.

VVD-Kamerlid Helma Lodders kwam deze week namens de vier coalitiepartijen met het aangepaste voorstel. Zij zei ‘niet doof’ te willen zijn voor de kritiek uit de Kamer. Volgens haar hebben mkb’ers het zwaar, en heeft ook het planbureau gezegd dat de regeling effectiever is als die meer ten goede komt aan het mkb. “Ik hoop dat het voor andere collega’s een handreiking is”, zei ze over het aangepaste voorstel.

