Een jaar Rutte IV: Het kabinet waar niemand zin in had, heeft zijn eerste resultaten binnen

Zomaar een kort bericht op pagina 8 van Trouw van 30 november jongstleden: ‘Nieuwe reactoren in Borsele’. Nederland gaat maar liefst twee nieuwe kerncentrales bouwen, niets minder dan een omslag in het energiebeleid van de afgelopen decennia. Het stond beknopt achterin de nieuwskrant.

De plek en omvang van het bericht zeggen alles over het achterliggende jaar, het eerste jaar van het kabinet Rutte IV. Allereerst over de onuitroeibare gewoonte in Den Haag om grote besluiten eerst te laten uitlekken. Als het nieuws niet laat op de middag naar de redactie van RTL Nieuws was doorgespeeld, maar via een persconferentie was aangekondigd, dan had de krant er meer ruimte voor kunnen maken.

Daarnaast zegt het bericht veel over de maatschappelijke en politieke tijden. Nog niet zo lang geleden had de krant de hele voorpagina ingeruimd voor het bericht dat er definitief twee nieuwe kerncentrales komen. In 2022, met oorlog in Europa, energiearmoede, woningnood, mensonterende toestanden in de asielopvang en zorgen over de rechtsstaat is het slechts een berichtje verderop in de krant.

Gevoel van urgentie

Het nieuws rond de kerncentrales toont ook aan hoe de dynamiek in Den Haag veranderd is. Kernenergie gold lange tijd als een politiek taboe, vergelijkbaar met rekeningrijden, vermogensbelasting en de hypotheekrenteaftrek. Er werd eindeloos over gesproken en gedebatteerd, voor- en tegenstanders waren ingegraven in het eigen gelijk en uiteindelijk gebeurde er amper iets.

Dat Borsele na 2030 er waarschijnlijk (het is niet uitgesloten dat er een kerncentrale in Rotterdam komt) twee kernreactoren bij krijgt, valt daarom niet los te zien van de onrustige tijden, en een gevoel van urgentie in Den Haag.

De gemeente Borsele krijgt er waarschijnlijk twee centrales bij. Mede door de oorlog in Oekraïne is kernenergie niet langer taboe in Den Haag. Beeld ANP / ANP

Rutte IV is al bij al een kabinet van de grote besluiten, én van de grote bedragen. Het trekt een recordbedrag uit voor maatregelen om klimaatverandering te beteugelen. Er is een klimaatfonds van 35 miljard euro, waarvan 5 miljard naar de kerncentrales gaat. Meer dan ooit ook ondervindt Nederland de gevolgen van klimaatverandering aan den lijve. Partijen die tijdens de vorige kabinetsperiode nog waarschuwden dat de politiek met klimaatbeleid vooral niet te hard van stapel moest lopen, zijn inmiddels om. Ook coalitiepartijen CDA en VVD scharen zich achter een hoger CO2-doel.

De invasie van Rusland in Oekraïne, die het net geïnstalleerde kabinet eind februari overvalt, heeft die urgentie alleen maar vergroot. De oorlog bewijst hoe gevaarlijk het kan zijn om voor de energiebehoefte voor een groot deel afhankelijk te zijn van één (autoritaire) staat. Er zijn in de Kamer nog altijd genoeg partijen die niet staan te springen bij kernenergie, maar hun verzet klinkt aanmerkelijk minder luid dan voorheen.

Zeer slecht gesternte

Vandaag precies een jaar geleden stond Rutte IV op het bordes naast de koning, met torenhoge ambities. Al enkele jaren klonk breed in de Tweede Kamer de analyse dat het anders moet met Nederland. Jaren van marktwerking en een ieder-voor-zich-mentaliteit hadden de samenleving uit het lood geslagen. Door volkshuisvesting als een markt te zien werden woningen onbetaalbaar. Het strenge fraudebeleid vermorzelde mensen in de toeslagenaffaire en steeds grotere groepen Nederlanders hebben moeite om rond te komen.

Rutte IV wil dossiers repareren die tijdens eerdere kabinetten-Rutte zijn scheefgegroeid. Maar het treedt aan onder een zeer slecht gesternte. Het kabinet is al sinds dag één omstreden. Doordat de hoofdrolspelers van Rutte III, dat vanwege het toeslagenschandaal aftrad, opnieuw het kabinet in gaan. En door de lange vechtformatie, ontsierd door ophef en controverse. Die slechte start en het wantrouwen werken nog altijd door: het kabinet kan nog steeds niet rekenen op een constructieve houding van het overgrote deel van de Tweede Kamer.

CDA-leider Wopke Hoekstra zorgde voor ophef door in een interview te stellen dat het halen van het stikstofdoel voor 2030 voor hem niet heilig is. Beeld ANP / ANP

Ook de coalitie zelf is overduidelijk een verstandshuwelijk, van partijen waarvoor deze samenstelling niet de eerste keus was. Door enorme bedragen vrij te maken zijn in de formatie tegenstellingen weggemasseerd. Maar die kunnen zo weer opspelen, blijkt afgelopen jaar. Rond stikstof bijvoorbeeld, als Wopke Hoekstra zegt dat het stikstofdoel voor 2030 voor hem ‘niet heilig’ is. En rond asiel is de frustratie bij met name de ChristenUnie tastbaar, na een aantal maatregelen die het aantal vluchtelingen moet inperken.

Ondanks de negativiteit die rond het kabinet hangt, kan Rutte IV al een aantal tastbare resultaten laten zien. In dossiers die al jarenlang muurvast zaten, is beweging gekomen.

Dat geldt voor de kerncentrales, maar ook voor woningbouw. Van minister Hugo de Jonge weten we uit zijn tijd als coronaminister dat hij grote ambities niet schuwt. Datzelfde doet hij in zijn nieuwe rol. Tot 2030 wil hij 900.000 woningen bouwen. Het is maar zeer de vraag of dat gaat lukken, door de krappe arbeidsmarkt, de voortslepende stikstofcrisis en de hoge bouwkosten. Maar inmiddels liggen er wél plannen om de hoge woonkosten te temperen: er komt een puntensysteem voor de vrije huursector, de huurtoeslag wordt uitgebreid, en extreme huurverhogingen worden aan banden gelegd. De jubelton, het omstreden belastingvrije cadeautje voor starters met rijke (groot)ouders, is afgeschaft.

Pensioenwet

Ook loodst het kabinet, na meer dan honderd uur debat, de pensioenwet door de Tweede Kamer. De senaat moet nog instemmen met de pensioenhervorming, maar die steun is binnen handbereik door gedane toezeggingen aan PvdA en GroenLinks.

En zo zet het kabinet meer hervormingen in gang waar al jaren over gesproken wordt. Het besluit de groeiende vermogensongelijkheid aan te pakken; voor het eerst in tijden krijgen vermogenden een belastingverhoging. Het leenstelsel voor studenten is afgeschaft ten gunste van de herinvoering van de basisbeurs. De rigide Participatiewet, die bepaalt dat ontvangers van de bijstand niet mogen bijverdienen op straffe van hoge boetes, wordt afgezwakt.

De oorlog in Oekraïne dwingt het kabinet eind februari tot snel handelen. In korte tijd vluchten tienduizenden Oekraïners naar Nederland. Zij krijgen in no-time opvang, in leegstaande kantoorpanden en in cruiseschepen. Om te voorkomen dat Nederlanders deze winter in de kou zitten, worden de gasopslagen op tijd gevuld.

Geen slechte resultaten voor een kabinet waar aanvankelijk niemand zin in had. Maar het eerder genoemde gebrek aan enthousiasme heeft het kabinet ook aan zichzelf te wijten. Tegenover de eerste successen staan genoeg uitglijders. Door slechte communicatie, of door plannen onvoldoende te doordenken.

Minister Franc Weerwind van rechtsbescherming in Paramaribo bij een bijeenkomst waar gezamenlijk naar de excuses door premier Rutte voor het slavernijverleden wordt geluisterd. Voorafgaand aan de excuses ontstond felle discussie over de plek, timing en vorm van de excuses. Beeld ANP

Het kabinet kan de slavernijexcuses als een succes claimen; premier Mark Rutte oogstte lof bij vriend en vijand voor zijn doorleefde excuses en zijn verworven inzicht dat het slavernijverleden nog doorwerkt in het heden. Maar de excuses hadden meer indruk gemaakt als er niet vooraf, na opnieuw een lek, een felle discussie was ontstaan over de plek, timing en vorm.

En hoewel het stikstofbeleid na ruim drie jaar crisis eindelijk vorm begint te krijgen, is de weg hiernaartoe onverminderd een worsteling. Het kabinet besluit in het voorjaar het stikstofbeleid bij de provincies neer te leggen, maar die plannen, inclusief een kaartje met reductiepercentages, veroorzaken grote woede bij de boeren. Het gevolg: wekenlange felle protesten, inclusief intimidaties en bedreigingen bij politici thuis. Johan Remkes moet er als stikstofbemiddelaar aan te pas komen om de rust terug te brengen. Dat lukt de VVD-veteraan opmerkelijk goed, door de boeren tegen de borst te drukken. Des te opmerkelijker is dat na zijn interventie het stikstofbeleid in hoofdlijnen ongewijzigd blijft.

Het toont het manco van het kabinet: het lukt onvoldoende om groepen die het Haagse beleid aangaat, achter zich te krijgen. Als Remkes rust kan brengen, waarom kunnen stikstofminister Christianne van der Wal en landbouwministers Henk Staghouwer en diens opvolger Piet Adema het niet?

Artsen zonder Grenzen

Rutte III was een crisiskabinet, door de stikstofcrisis en de coronacrisis, en datzelfde geldt zeker voor Rutte IV. Hoewel het snel handelt rond de opvang van Oekraïners, heeft het kabinet nog vaker moeite met crisispolitiek. Doordat het vorige kabinet de asielopvang rap had afgebouwd, was Nederland niet klaar voor de opvang van alle asielzoekers die na de coronacrisis naar Nederland kwamen. Zozeer dat Artsen zonder Grenzen in augustus moet ingrijpen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar vluchtelingen in het gras slapen.

Staatssecretaris Eric van der Burg leurt maandenlang bij gemeenten met de vraag of zij alsjeblieft asielzoekers kunnen opvangen. Een wet waarmee gemeenten gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te nemen is er na maanden van gesteggel in de coalitie nog altijd niet. Maatregelen die het kabinet wél neemt ter beperking van de gezinshereniging, houden vooralsnog juridisch niet stand.

Na het uitbreken van de oorlog houdt het kabinet lang vast aan het idee dat een tegemoetkoming onnodig is voor huishoudens die de energierekening niet meer kunnen betalen. Pas op de ochtend van Prinsjesdag is het kabinet definitief om, en ligt er een prijsplafond, naar een idee van oppositiepartijen PvdA en GroenLinks. In de daaropvolgende maanden worden met stoom en kokend water allerlei aanpassingen doorgevoerd, voor groepen die aanvankelijk niet onder de maatregel vielen.

Het prijsplafond toont, net als de pensioenwet en het verruimen van de abortuswetgeving, dat er voor de Tweede Kamer genoeg te halen valt bij dit kabinet. Het ontbreken van een meerderheid in de Eerste Kamer is inmiddels een wetmatigheid onder de kabinetten-Rutte.

Studenten protesteren op de Grote Markt voor de energietoeslag. Zij willen aanspraak kunnen maken op de eenmalige energiecompensatie van het kabinet van 1300 euro. Beeld ANP / ANP

Daarom is het begrijpelijk dat PvdA en GroenLinks over hun aanvankelijke woede en frustratie dat zij geen plek hadden aan de formatietafel, zijn heengestapt. De linkse partijen doen volop zaken met het kabinet. Als enige in de oppositie, voorlopig. JA21 zegt zich aan te willen bieden als partner op rechts, toch kijkt het kabinet voor meerderheden zelden die kant op.

Eerste Kamer

Het komende jaar wordt bepalend voor de vraag hoe succesvol Rutte IV uiteindelijk kan zijn. Na de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart zal een nieuwe Eerste Kamer aantreden. Een grote rechtse meerderheid in de senaat, waar JA21 en BBB op azen, kan het kabinet dwarszitten bij het stikstofbeleid en in het asielvraagstuk. De VVD zal blij zijn met een rechtse meerderheid in het vluchtelingendossier, maar meer maatregelen om het aantal vluchtelingen te beperken is tegen het zere been van D66 en de ChristenUnie.

Ook dreigen moeilijkheden rond stikstof, omdat de provincies over het stikstofbeleid gaan. Provinciale colleges met BBB zullen er weinig voor voelen om het stikstofbeleid van het kabinet uit te voeren.

De verkiezingen kunnen daarom gevolgen hebben voor de stabiliteit van de coalitie. Met name het CDA staat er dramatisch voor in de peilingen. Dat leidde het afgelopen jaar al tot profileringsdrang bij partijleider Wopke Hoekstra en fractievoorzitter Pieter Heerma. Bij een slecht resultaat zal de neiging om accentverschillen met de coalitiepartners te benadrukken alleen maar toenemen.

In Den Haag houdt niemand rekening met een spoedig einde van de oorlog in Oekraïne. Het conflict, en de gevolgen voor de energieprijzen, zullen ook in 2023 voor aanhoudende problemen zorgen. Minister Sigrid Kaag (financiën) liet al doorschemeren dat de energiesteun niet nog jaren door kan gaan. Bezuinigingen hangen in de lucht. Sowieso zal de overheid de komende jaren een been moeten bijtrekken in het compenseren van burgers en bedrijven, iets wat sinds de coronacrisis vrijwel onophoudelijk is gebeurd.

Voorlopig is het kabinet-Rutte IV een kabinet met twee gezichten. Een impopulair kabinet, wat in de coalitie noch de oppositie veel geestdrift oproept. Maar ook een zéér ambitieus kabinet dat, ondanks soms opzichtig geblunder, al behoorlijk uit de startblokken geschoten is. Maar juist vanwege die hoge ambities, moet de echte test nog komen.

