Een haardvuur gezellig? De Partij voor de Dieren vindt het vooral ouderwets en ongezond

Gezellig rond het kampvuur, of voor de haard? Niet als het aan de Partij voor de Dieren Eindhoven ligt. De partij wil houtstook vanwege de negatieve milieu- en gezondheidseffecten ontmoedigen. Op dagen dat het RIVM een zogenoemde stookmelding afgeeft, omdat het bijvoorbeeld windstil is en de rook niet weg kan, moet het wat de PvdD betreft verboden worden een vuurtje te stoken. En wie in huis het rookkanaal laat weghalen, moet daarvoor gemeentelijke subsidie kunnen krijgen.

Natuurlijk hebben mensen geen slechte bedoelingen wanneer ze de open haard aansteken, zegt Jonas Roothans (30), nummer twee op de kieslijst erover. “Maar ze zijn zich niet bewust van de negatieve effecten.”

Waarom is de Partij voor de Dieren zo tegen houtstook?

“De lucht in Eindhoven is slecht. Slechter dan in andere steden. Dat komt omdat we eigenlijk precies verkeerd liggen tussen het Ruhrgebied en de bio-industrie van de varkensstallen. Maar dan nog draagt de houtstook voor 23 procent bij aan de fijnstofconcentratie hier. We willen schone lucht, dat is belangrijk voor ieders gezondheid. Daarbij hoort het terugdringen van verkeer, van de zware industrie, van de bio-industrie en uiteraard dus ook van de houtstook in Eindhoven.”

Het CDA in Eindhoven noemt een verbod op houtstook in de stemwijzer ‘betuttelend’. Ook veel andere partijen vinden dat mensen zelf moeten beslissen of ze de haard aan willen steken of niet. Wat vinden jullie daarvan?

“Uiteindelijk gaat het om de bescherming van mensen. Longpatiënten, bijvoorbeeld ex-coronapatiënten, maar ook ouderen en kinderen hebben last van de rook. Betutteling vind ik een kinderachtig woord. Het is volwassen gedrag om voor elkaar te zorgen.”

Dus andere partijen onderschatten dan hoe groot het probleem is?

“Ja, dat denk ik wel. Houtstook heeft een traditioneel imago. Het is er altijd al geweest. Voor sommige mensen is dat misschien een reden om te vinden dat het er ook in de toekomst altijd moet zijn. Terwijl: het is eigenlijk gewoon ouderwets, achterhaald en ongezond.”

En wat nou als het pure noodzaak is voor mensen om de houtkachel aan te doen? De huidige gasprijzen maken dat wellicht financieel de betere optie.

Voor zover ik weet is niemand primair van houtstook afhankelijk. Dat neemt niet weg dat we mensen die in energiearmoede leven willen ondersteunen om het warm te houden. Maar daarvoor moeten andere dingen gebeuren. Het is niet zo dat mensen hout stoken puur om warm te blijven. Het is vooral luxe en comfort.”

Jonas Roothans, nummer twee op de lijst van de Partij voor de Dieren in Eindhoven. Beeld Partij voor de Dieren Eindhoven

