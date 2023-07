Een fusie op links wordt vooral een uitdaging voor de achterban: ‘Er is nog wel een kloofje’

In honderden appgroepen wordt deze dagen levendig gediscussieerd over de vraag of PvdA en GroenLinks samen de verkiezingen voor de nieuwe Tweede Kamer moeten ingaan. Het is een belangrijke beslissing voor de 40.000 leden van de 76 jaar oude PvdA, en de 34.000 leden van GroenLinks. Dit referendum wordt gezien als een onomkeerbare stap naar een fusie.

Peter Kanne, senior-onderzoeker van I&O Research is optimistisch over de kansen van zo’n linkse beweging: “Samen worden deze partijen groter dan de som der delen. Ik heb het al vier à vijf keer onderzocht en de conclusie is steeds hetzelfde; het levert de partijen 10 tot 20 procent extra stemmen op.”

Natuurlijk, erkent de politiek onderzoeker, het blijft onzeker of zo’n voorspelling ook in de praktijk uitkomt. Maar binnenkort weten we meer. Kanne: “I&O Research komt midden volgende week voor het eerst met peilingen waarin PvdA en GroenLinks alvast tot één lijst zijn samengevoegd.”

Beide partijen trekken vooral hoog opgeleide kiezers

De Amsterdamse UvA-politicoloog Matthijs Rooduijn reageert voorzichtiger. “Het politieke speelveld is sinds afgelopen week zó opengegooid, dat het effect van linkse samenwerking nu heel moeilijk valt te voorspellen.” Belangrijk wordt vooral welk verhaal PvdA-GroenLinks gaan uitdragen en wie hun politiek leider wordt.

Wel vinden Kanne en Rooduijn de linkse samenwerking logisch en noodzakelijk. Zowel GroenLinks als PvdA trekken allebei vooral hoger opgeleide kiezers aan. De traditionele arbeiders zijn bij de PvdA allang vertrokken (naar PVV of SP). Die komen niet direct terug, zegt Kanne.

“PvdA – en ook CDA – moeten afstappen van het idee dat ze ooit weer een machtige volkspartij kunnen worden”, benadrukken beide onderzoekers. Kanne: “Dat is een illusie in het huidige versplinterde politieke landschap. Waarom haken kiezers af bij de PvdA, en CDA? Omdat die partijen geen keuzes maken. Ze waren ooit volkspartijen, vergelijkbaar met warenhuis V&D: iedereen kon er wat van zijn gading vinden. Maar de kiezer wil dat niet meer. Partijen moeten nu duidelijk maken waarvoor ze zelf staan.”

PvdA wordt niet meer op eigen houtje groot

De PvdA moet volgens Rooduijn ook het idee uit haar hoofd zetten dat ze – net als in 2012 – nog op eigen houtje groot kan worden. “Daarvoor is het politieke landschap te versplinterd. Alle middenpartijen kunnen nu grote pieken en dalen verwachten, omdat hun basis-achterban relatief klein is. Dat geldt ook voor VVD, D66 en CDA. Als GroenLinks en PvdA samengaan, wordt hún basis juist weer steviger en stabieler.”

Ook de andere partijen moeten nadenken over samenwerking, vindt Kanne. Want het huidige politieke systeem holt zichzelf nu van binnenuit uit. “Ik ben niet optimistisch. Als deze versplintering doorgaat, dan wordt het politieke systeem nog labieler, dan komen er nog meer teleurgestelde kiezers en nog meer splinterpartijen. Wil je dat patroon doorbreken, dan moeten partijen zichzelf opnieuw uitvinden.”

Inhoudelijk kunnen PvdA en GroenLinks prima samen verder, zegt Rooduijn. “De achterbannen denken hetzelfde over ethische of sociaaleconomische thema’s, het klimaat of buitenlandpolitiek. Bij PvdA’ers hebben alleen sociaaleconomische onderwerpen meer prioriteit, en bij GroenLinksers het klimaat.”

Er is nog wel een ‘kloofje’ tussen de twee linkse partijen

De partijtop moet wel goed rekening houden met de cultuurverschillen tussen de partijen, wil de samenwerking slagen. Rooduijn: “De uitdaging is: zorg dat de achterbannen meegaan. Er is een beetje frictie, noem het een kloofje, tussen de twee partijen. GroenLinksers vinden PvdA’ers soms te ‘socialisties’ – met de nadruk op -ies. En GroenLinksers worden soms als te ‘liberaal’ gezien. Er hangt veel af van het nieuwe verbindende verhaal, en of de nieuwe leider die rood-groene kar kan trekken.”

En lukt het straks om de zwevende kiezer enthousiast te krijgen voor dit links-groene verhaal? Dat wordt spannend. Ze kunnen zeker stemmen terugwinnen van teleurgestelde D66-kiezers. Rooduijn: “D66 fungeerde in 2021 als een spons voor links bij de verkiezingen. Doordat er een kans was dat ze de premier konden leveren, misschien zelfs wel de eerste vrouwelijke premier. Dat had een onweerstaanbare aantrekkingskracht op veel linkse kiezers. Dat kan nu omgekeerd ook gebeuren.”

Links heeft nog steeds geen antwoord op thema migratie en asiel

Tegelijkertijd wordt het best lastig voor PvdA en GroenLinks, vreest politicoloog Rooduijn. Want gaat de komende verkiezingsstrijd wel over het klimaat of de kloof tussen arm en rijk? Het kabinet is gevallen op asiel en er zijn grote problemen met stikstof. Dat kunnen dus de grote verkiezingsthema’s worden. Onderzoeker Kanne denkt dat dit meevalt. “Kiezers vinden gezondheidszorg, klimaat, wonen, de kloof tussen arm en rijk belangrijker thema’s dan immigratie”, zegt hij.

“Asiel en stikstof zijn onderwerpen waar BBB, PVV en JA21 heel blij van worden”, constateert Rooduijn. “Op deze thema’s zitten PvdA en GroenLinks in het defensief. Het lukt ze al twintig jaar niet op migratie en asiel met een aantrekkelijk verhaal te komen. Wat dat betreft zijn de omstandigheden minder gunstig.”

Lees ook:

De PvdA heeft geen fusie nodig maar visie, vindt een deel van de partij

Tot maandag kunnen PvdA-leden hun stem uitbrengen over een fusie met GroenLinks. Mirka Antolovic en Binnert de Beaufort, leden van de groep ‘Rood in de PvdA’, zijn tegen.