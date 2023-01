Een energieplafond, een helmplicht en meer veranderingen in het nieuwe jaar

Werk en inkomen

– Nog nooit vertoond: zowel het minimumloon als alle daaraan gekoppelde uitkeringen (onder meer AOW en WW) gaan in één klap met 10,15 procent omhoog. Het minimumloon bedraagt vanaf januari 1934,40 euro per maand.

– De inkomstenbelasting gaat voor iedereen omlaag. Het tarief over de eerste schijf daalt iets (van 37,07 naar 36,93 procent), terwijl die eerste schijf tegelijk een stuk ruimer wordt (stijgt naar 73.031 euro). Bovendien gaat de arbeidskorting omhoog, zodat je een hoger bedrag van je belastbare inkomen mag aftrekken.

– Het vermogen waarover je geen belasting hoeft te betalen, stijgt naar 57.000 euro.

– Omdat we met z’n allen steeds ouder worden, stijgt de AOW-leeftijd weer eens met drie maanden, naar 66 jaar en tien maanden.

– Wat lang onmogelijk leek, gebeurt in 2023: sommige pensioenen gaan omhoog. Ambtenarenfonds ABP, het grootste fonds van ons land, verhoogt de pensioenuitkeringen met 12 procent.

– De zogeheten ‘kostendelersnorm’ gaat van 21 naar 27 jaar. Als jongeren tot 27 jaar in hun ouderlijk huis wonen, dan heeft dit geen invloed op de bijstandsuitkering van hun ouders. Met deze maatregel wil het kabinet financiële problemen in bijstandsgezinnen en dakloosheid onder jongeren voorkomen.

Energiekosten

– Het moest met ‘stoom en kokend water’ door het parlement, erkende verantwoordelijk minister Rob Jetten, maar het prijsplafond voor gas en elektriciteit is er gekomen. Een kuub gas kost onder het plafond 1,45 euro en een kilowattuur stroom 0,40 euro. Het prijsplafond geldt tot een verbruik van 1200 kuub gas of 2900 kWh. Wie daarboven komt, gaat de marktprijs betalen. De regeling geldt tot 31 december 2023. Daarnaast hebben huishoudens met een laag inkomen ook in 2023 recht op een energietoeslag van 1300 euro.

– Ondertussen gaat de btw op energie weer terug van 9 naar 21 procent. Deze was afgelopen jaar tijdelijk verlaagd. Ook de korting op de energiebelasting wordt met ingang van 1 januari lager: dit jaar werd deze tijdelijk met ruim 250 euro verhoogd om huishoudens tegemoet te komen.

– Voorheen konden huishoudens subsidie aanvragen als zij twee of meer isolerende aanpassingen aan hun woning deden. Nu kan dat al vanaf één isolatiemaatregel. Gemiddeld krijgen huishoudens 15 procent van de kosten terug. Deze regeling gaat in met terugwerkende kracht en geldt voor aanpassingen die gedaan zijn op of na 2 april 2022.

Wonen

– Alle huurders die recht hebben op huurtoeslag kunnen rekenen op een maandelijkse verhoging daarvan met 16,94 euro.

– Huurders in de vrije sector hoeven niet meer te vrezen voor extreme huurverhogingen. Deze mag niet meer dan 4,1 procent bedragen. Vanaf januari is die toegestane huurverhoging gekoppeld aan de afgesproken loonstijgingen in de cao’s, als die lager is dan de inflatie.

– Per 2023 wordt de controversiële verhuurdersheffing afgeschaft. Daarmee wilde de overheid aanvankelijk (in oude crisistijden) de hoge winsten van woningcorporaties afromen, wat de schatkist ongeveer 1,7 miljard euro per jaar opleverde. De maatregel nam echter de nieuwbouw-prikkel weg bij die corporaties.

– De even populaire als omstreden ‘jubelton’ verdwijnt. Tot dit jaar konden (groot)ouders hun (klein)kinderen belastingvrij meer dan 100.000 euro schenken als de kroost daarmee een huis kocht (of ingrijpend verbouwde). Volgens critici leidde die maatregel tot een grotere kloof tussen arm en rijk op de woningmarkt. Dit jaar geldt als overgangsjaar, met een maximaal belastingvrij te schenken bedrag van 28.947 euro. In 2024 daalt dat verder naar 6.035 euro.

– De afbouw van de hypotheekrenteaftrek gaat gestaag door. In het nieuwe jaar gaat de maximale aftrek van 40 naar 36,93 procent. Alleen woningbezitters met een inkomen dat in de tweede belastingschijf valt (meer dan 73.031 euro) zullen dat merken.

Overheid

– De financiering van politieke partijen wordt aan strengere regels gebonden. Partijen mogen geen giften uit het buitenland meer ontvangen, tenzij de donateur een Nederlandse kiesgerechtigde is. Ook mogen gulle gevers niet meer dan 100.000 euro per jaar doneren. Partijen moeten transparanter zijn over de giften die zij binnen krijgen.

Ondernemen

– In lijn met de klimaatambities gaan bedrijven meer belasting betalen voor schadelijke broeikasgas-uitstoot. De CO 2 -heffing die in 2021 werd gepresenteerd, begint langzaam effect te krijgen, nadat bedrijven de eerste jaren vrijstellingen kregen. Industriebedrijven die te veel CO 2 uitstoten, krijgen daarvoor de fiscale rekening gepresenteerd. Het komt erop neer dat de hoeveelheid CO 2 waarover bedrijven nog geen belasting hoeven te betalen, omlaag gaat. De heffing blijft wel op hetzelfde niveau. Mogelijk stijgt die in 2025.

– Een lichtpuntje voor ondernemers is dat de btw op zonnepanelen naar 0 procent gaat. Maar voor zelfstandige ondernemers gaat het bedrag dat ze mogen aftrekken van hun winst (de zelfstandigenaftrek) omlaag. Daarmee wil de overheid het verschil in behandeling tussen zelfstandigen en werknemers kleiner maken.

Verkeer en vervoer

– Alle dieselvoertuigen met een roetfilter moeten die laten testen tijdens de jaarlijkse periodieke keuring. Het gaat in totaal om 1,2 miljoen voertuigen.

– Automobilisten gaan komend jaar meer betalen. De bpm (aanschafbelasting) en de wegenbelasting stijgen, evenals de verkeersboetes. Wie belt of appt achter het stuur, moet nu 380 euro betalen. Fietsen met de telefoon in de hand kost 150 euro.

– De bijtelling voor een elektrische auto blijft op 16 procent. Alleen gaat dit percentage nu gelden tot een cataloguswaarde van 30.000 euro, in plaats van 35.000 euro. Boven dat bedrag is de bijtelling 22 procent.

– De onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog van 19 cent naar 21 cent per kilometer.

– Ook de belasting op vliegtickets stijgt. De heffing gaat van 7,95 euro naar 26,43 euro.

– Je zag ze in het oude jaar nog weinig: snorfietsers met een helm op. Vanaf nu is het verplicht, zoals in veel andere Europese landen. Het hoofddeksel moet een goedgekeurde bromfietshelm of een zogeheten speedpedelec-helm zijn. Op het niet dragen ervan staat een boete van 100 euro.

Zorg

De premies voor de zorgverzekeringen stijgen met gemiddeld 10 procent. Ook vervalt de collectiviteitskorting van maximaal 5 procent via de werkgever op de basisverzekering. Voor de aanvullende zorgverzekering blijft het geven van korting wel mogelijk.

Familie en gezin

– Ouders die een kind willen erkennen hoeven niet langer naar de rechtbank om daar een verzoek in te dienen. Zij krijgen automatisch het ouderlijk gezag wanneer zij het kind erkennen.

– De kinderbijslag stijgt. Tot en met 17 jaar krijgen ouders van een kind een bedrag tot 385,37 euro, afhankelijk van de leeftijd van het kind.

– Ook het kindgebonden budget, de extra aanvulling op de kinderbijslag voor lage- en middeninkomens, gaat omhoog. Voor het eerste en tweede kind ontvangen ouders 356 euro per jaar. Vanaf het derde kind gaat het jaarlijkse budget omhoog met 468 euro.

En dan nog dit:

– Supermarkten en andere winkels mogen hun klanten niet langer op het verkeerde been zetten met zogenaamde ‘van-voor’-kortingen. Tot nu toe konden ze eerst even snel de prijs van een product verhogen, om een verlaging daarna als spectaculaire aanbieding te presenteren. De nieuwe regels bepalen dat de prijs waar de korting vanaf gaat, de laagste prijs moet zijn in de dertig dagen daarvoor.

– De maximumtarieven voor het aanvragen van een identiteitsbewijs of paspoort bij de gemeente gaan fors omlaag. Een identiteitskaart mag niet meer dan 37,99 euro kosten (was 68,53 euro) en een paspoort maximaal 58,89 euro (was 75,80 euro).

– Reguliere postzegels breken voor het eerst door het prijsplafond van 1 euro heen: ze gaan 1,01 euro kosten (was 96 cent).

– De accijns op frisdrank en alcoholvrij bier stijgt met ongeveer 9 cent per liter.

– Het ‘recreatief’ gebruik van lachgas, verantwoordelijk voor tal van verkeers- en andere slachtoffers (om over de risico’s voor de eigen gezondheid nog maar te zwijgen) wordt aan banden gelegd. Lachgas verkopen of bezitten is vanaf nu verboden. Het spul zit echter ook in patronen in slagroomspuiten. Die losse patronen mogen niet meer worden verkocht aan consumenten. Slagroomspuiten wel. Lachgas blijft toegestaan als toevoeging aan voedingsmiddelen en voor medische en technische doeleinden.

– In rechtszaken hebben nabestaanden en andere slachtoffers van misdrijven al enige tijd spreekrecht. Dat wordt uitgebreid met de stief- en pleegfamilie van slachtoffers. Later dit jaar komt er nog een uitbreiding: dan zijn verdachten verplicht om in de rechtszaal aanwezig te zijn als slachtoffers of nabestaanden van hun spreekrecht gebruikmaken.