Een eigen ‘designated survivor’? Geen goed idee, vindt de Tweede Kamer

Voor de Tweede Kamer komt er geen ‘designated survivor’ in geval van nood. Als het hele kabinet bijeen is, bevindt zich sinds kort wel zo’n persoon op een veilige plek elders. Afgelopen Prinsjesdag was minister Blok als enige niet aanwezig in de Ridderzaal.

Om één persoon voor het hele parlement die rol te laten vervullen, zou indruisen tegen de democratische functie van het parlement. Dat spreekt immers, anders dan de regering, niet met ‘één mond’.

Dat concluderen drie Kamerleden die op verzoek van de Kamervoorzitter het staatsnoodrecht onderzochten, met hulp van staatsrechtexperts. Als een natuurramp of een aanslag veel van de 150 Kamerleden uitschakelt, treedt een aantal regels in werking. Eerst wordt gekeken naar kandidaten die bij de laatste verkiezingen lager op de kieslijsten stonden. Zij schuiven door naar de leeggevallen zetels. Levert dat niet genoeg mensen op, dan moet deze onvolledige Kamer zo snel mogelijk verkiezingen uitschrijven. Is ook dat onmogelijk door een noodtoestand, dan kan de zittingsduur van de Kamer tijdelijk verlengd worden. Vlak na de oorlog waren 76 van de 100 leden van de Tweede Kamer beschikbaar. Die stuurden snel aan op nieuwe verkiezingen.

