Edith Schippers (VVD) gaat de Eerste Kamer in, en keert terug naar politieke centrum

Het speculeren kan beginnen: is Edith Schippers opnieuw in beeld om Mark Rutte op te volgen als leider van de VVD?

De grootste regeringspartij schuift Schippers naar voren als lijsttrekker bij de komende verkiezingen voor de Eerste Kamer, volgend jaar mei. Het is een onverwachte wending. Ze vertrok in 2017 uit de landelijke politiek richting het bedrijfsleven. Schippers werd in 2019 voorzitter van de raad van bestuur van DSM Nederland, later DSM Europa.

Voor de VVD is haar terugkeer goed nieuws. Schippers is een zeer ervaren en binnen de eigen partij populaire politica. Ze was eerst Tweede Kamerlid, daarna minister van volksgezondheid in de eerste twee kabinetten van Rutte. Ze is altijd een vertrouweling van Rutte geweest. Partijgenoten zagen in haar ook zijn ideale opvolger.

Ze wordt eerst lijsttrekker en daarna naar alle waarschijnlijkheid de fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Met deze functie is ze direct terug in het centrum van de macht. Schippers is dan weer onderdeel van de partijtop en zal wekelijks met Rutte, de partijvoorzitter en de fractievoorzitter in de Tweede Kamer overleggen over de actuele ontwikkelingen en de koers.

Lees ook:

Dankzij ‘schaduwleider’ Edith Schippers werd Mark Rutte wie hij is

Als demissionair premier Mark Rutte ‘iets idioots doet’, pakt Edith Schippers meteen de telefoon om hem keihard de waarheid te vertellen. Kees Versteegh schreef een boeiend boek over de vertrouwelingen van toppolitici.