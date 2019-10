‘Duitsland, België en Frankrijk gaan IS-gevangenen ophalen uit Syrië’

Belgische autoriteiten zouden de familieleden van Syriëgangers al op de hoogte hebben gesteld van de poging, zo meldt de Britse krant. Eerder op de dag verklaarde de Amerikaanse president Donald Trump op Twitter dat ‘sommige EU-lidstaten’ een poging gaan doen hun uitreizigers terug te halen. “Dit is goed nieuws maar het zou moeten zijn gebeurd nadat wij ze hadden gepakt”, aldus Trump. “Hoe dan ook, een enorme vooruitgang.”

Trump zet al langer Europese landen, vooral Duitsland en Frankrijk, onder druk om IS-strijders terug te laten keren die nu veelal vast zitten in kampen in Syrië. Tot nu toe was dat tevergeefs. Ook Nederland ziet het niet zitten IS’ers terug te laten keren. Premier Rutte bevestigde dat deze week nogmaals in een Kamerdebat. Een grote groep IS-vrouwen wil de Nederlandse staat middels een kort geding dwingen hen en hun minderjarige kinderen op te halen, zo werd deze week bekend.

Het conflict in Syrië laaide vorige week op toen Turkije, tot ontsteltenis van de VS en Europa Syrië binnentrok. De Turken roken hun kans toen Trump aankondigde dat het Amerikaanse leger zich terugtrok. De Turken willen de Koerdische troepen in het noorden van Syrië terugdringen. Die riepen vervolgens het leger van de Syrische dictator Assad te hulp.

‘Domino-effect’

Volgens de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra is de kritiek op het haastige vertrek van de VS onterecht. “Het waren de Nederlanders die zich een paar maanden geleden besloten terug te trekken uit Syrië en daardoor een domino-effect veroorzaakten van mensen die de regio verlaten”, zei Hoekstra vrijdagavond in Nieuwsuur. In de kampen waar IS-strijders en hun familie worden vastgehouden is daarom grote onrust ontstaan. Recent was er al een ontsnapping maar daar waren geen Nederlanders bij betrokken.

Vrijdag verklaarde de Turkse president Recep Erdogan dat Koerdische milities van YPG in Noord-Syrië 750 IS-strijders had vrijgelaten. Het Turkse leger zou 195 strijders weer hebben opgepakt.

Binnen het kabinet in Nederland zijn spanningen over het lot van de Syriëgangers. D66 wil ze mensen hier berechten. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma: “Het is belangrijk dat minister Blok met Frankrijk, Duitsland en België samenwerkt. Alleen samen kunnen we de ongecontroleerde terugkeer van terroristen voorkomen en zorgen voor berechting.”

Premier Rutte is momenteel op een tweedaagse EU-top die wordt gedomineerd door de brexit-chaos. Onbekend is of hij met de Duitse bondskanselier Merkel of met de Franse president Macron over de IS-gevangenen heeft overlegd. Minister Grapperhaus van justitie en veiligheid overlegt momenteel op Europees niveau over terrorismebestrijding.

